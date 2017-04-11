Рапсовый стол – приспособление для уборки рапса

Рапс – сельскохозяйственная культура, достаточно сложная при уборке. Эта сложность связана с тем, что стручки созревшего рапса практически полностью теряют влагу, из-за чего они становятся чрезвычайно хрупкими и разрушаются от малейшего к ним прикосновения.

Поэтому уборка рапса при помощи обычных жаток приводит к серьёзным потерям зерна. Для снижения этих потерь применяются приспособления для уборки рапса – т.н. рапсовые столы. Широкий ассортимент этих приспособлений вы можете найти на портале «Сельхозтехника», перейдя по ссылке selhoztehnika.net/catalog/rapsovyj-stol.

Конструкционные особенности рапсовых столов

Все представленные на рынке рапсовые столы устанавливаются на жатки отечественных и зарубежных комбайнов. При оборудовании последних приспособлениями для уборки рапса в процессе комбайнирования потери данной сельскохозяйственной культуры снижаются более чем на треть, а производительность, наоборот, увеличивается до 6 га/ч.

Типовая конструкция рапсового стола включает в себя:

Правую и левую боковину;

Выносной режущий аппарат пальцевого типа;

Привод режущего аппарата. Последние модели рапсовых столов оснащаются планетарным приводом, обладающим большей скоростью резки и более высокой надёжностью, если сравнивать планетарные приводы с кривошипно-шатунными аналогами;

Левый и правый активные делители, подключённые к ножам режущего аппарата рапсового стола;

Защитные ограждения рапсового стола;

Быстро соединяемые захваты, позволяющие монтировать рапсовый стол к боковинам жатки.

Эксплуатационные требования к рапсовым столам

Основная функция рапсового стола заключается в подаче стручков рапса в шнек жатки. Эта задача только на первый взгляд кажется простой.

Во-первых, к моменту созревания у рапса вырастает очень длинный стебель, который часто образовывает стелящийся по земле травяной ковер. Обычным жаткам крайне трудно продуктивно работать в таких условиях, а потери зерна рапса увеличиваются в 2-3 раза. Конструкция рапсовых столов приподнимает этот травяной ковер от поверхности земли и направляет к жаткам комбайна.

Во-вторых, рапсовый стол направляет к шнеку жатки стручки рапса, упавшие на его поверхность.

Наконец, в-третьих, рапсовый стол должен выставляться на оптимальную высоту среза, которая находится на 2-5 см ниже последних стручков.

Естественно, существуют и общие эксплуатационные требования, которые предъявляются к любой сельскохозяйственной техники. Это:

Высокая надёжность;

Ремонтопригодность;

Стандартизация запасных частей.

Все представленные на интернет-портале «Сельхозтехника» рапсовые столы полностью отвечают всем перечисленным выше требованиям. А ещё вы можете на этом ресурсе приобрести рапсовые столы от ведущих отечественных заводов-изготовителей по самым выгодным ценам, поскольку будете приобретать это сельскохозяйственное оборудование без всяких посредников.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...