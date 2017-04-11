Эксклюзивное шоу на любом мероприятии

Удивить всех вокруг на своем мероприятии или получить мастер класс по созданию сигар можно прямо в Москве у профессионального торседора. В последнее время Удивить всех вокруг на своем мероприятии или получить мастер класс по созданию сигар можно прямо в Москве у профессионального торседора. В последнее время сигарное шоу набирает особую популярность и его часто используют даже на свадьбах. Это оригинальный способ удивить гостей и создать свою собственную сигару, которую в последствии можно будет и выкурить.





Почему стоит выбрать сигарное шоу? Сигарное шоу от торседора проводится исключительно с оригинальным листовым табаком, выращенном на кубинских плантациях. И даже больше – для изготовления кубинских сигар профессионал применяет только оригинальные кубинские инструменты профессиональных торседоров:

- Доска Tabla;

- Ножи Chevata и Casquillo;

- Лекало Cepo.





Сама процедура создания до воли проста, однако представление получается очень интересным и что самое главное эксклюзивным! При изготовлении сигар используются исключительно натуральные листья табака, которые и заворачиваются. Сигары склеиваются натуральным растительным клеем, никак не влияющим на их ароматические характеристики. Клей изготавливается из смеси растений и водорослей, произрастающих на территории Кубы и в её прибрежных водах.





Мастер по созданию сигар Дон Педро создает сигары разной крепости, формы, толщины и с разным набором ароматов. Все это зависит от используемых при создании листьев табака. Например, моно взять несколько разных сортов и совместить все это в одной сигаре, получив абсолютно новый аромат. Весь используемый табак произрастает на плантация в провинции Пинар дель Рио. У мастера уже накоплен богатый опыт выступления на мероприятиях самой разнообразной направленности. И не только на свадьбах и новогодних корпоративах, но и на мальчишниках и девичниках, днях рождения и юбилеях, вечеринках и клубных выступлениях. Он устраивал торседор-шоу не только в клубах или ресторанах, но и в офисах, в городских парках, в отелях и даже в городских квартирах.





Самая главная особенность сигарного шоу, это его уникальность. Зачастую представления не повторяются. К тому же, у каждого есть возможность лично поучаствовать в процессе создания сигары, а это точно удивит как заказчика так и гостей этого мероприятия. Что придаст событию особого статуса, а вспоминать о нём будут еще долгие годы. В любом случае гости останутся довольны и будут впечатлены. И хотя цена сигарного шоу не сильно большая, любому мероприятию это придаёт статусности и престижа. Все гости по достоинству оценят этот жест!

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