polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Эксклюзивное шоу на любом мероприятии

      • Эксклюзивное шоу на любом мероприятии

      Раздел: word9 Дата публикации: Вчера, 20:58
      (голосов: 1)
      сигарное шоуУдивить всех вокруг на своем мероприятии или получить мастер класс по созданию сигар можно прямо в Москве у профессионального торседора. В последнее время сигарное шоу набирает особую популярность и его часто используют даже на свадьбах. Это оригинальный способ удивить гостей и создать свою собственную сигару, которую в последствии можно будет и выкурить.

      Почему стоит выбрать сигарное шоу? Сигарное шоу от торседора проводится исключительно с оригинальным листовым табаком, выращенном на кубинских плантациях. И даже больше – для изготовления кубинских сигар профессионал применяет только оригинальные кубинские инструменты профессиональных торседоров:
      - Доска Tabla;
      - Ножи Chevata и Casquillo;
      - Лекало Cepo.

      Сама процедура создания до воли проста, однако представление получается очень интересным и что самое главное эксклюзивным! При изготовлении сигар используются исключительно натуральные листья табака, которые и заворачиваются. Сигары склеиваются натуральным растительным клеем, никак не влияющим на их ароматические характеристики. Клей изготавливается из смеси растений и водорослей, произрастающих на территории Кубы и в её прибрежных водах.

      Мастер по созданию сигар Дон Педро создает сигары разной крепости, формы, толщины и с разным набором ароматов. Все это зависит от используемых при создании листьев табака. Например, моно взять несколько разных сортов и совместить все это в одной сигаре, получив абсолютно новый аромат. Весь используемый табак произрастает на плантация в провинции Пинар дель Рио. У мастера уже накоплен богатый опыт выступления на мероприятиях самой разнообразной направленности. И не только на свадьбах и новогодних корпоративах, но и на мальчишниках и девичниках, днях рождения и юбилеях, вечеринках и клубных выступлениях. Он устраивал торседор-шоу не только в клубах или ресторанах, но и в офисах, в городских парках, в отелях и даже в городских квартирах.

      Самая главная особенность сигарного шоу, это его уникальность. Зачастую представления не повторяются. К тому же, у каждого есть возможность лично поучаствовать в процессе создания сигары, а это точно удивит как заказчика так и гостей этого мероприятия. Что придаст событию особого статуса, а вспоминать о нём будут еще долгие годы. В любом случае гости останутся довольны и будут впечатлены. И хотя цена сигарного шоу не сильно большая, любому мероприятию это придаёт статусности и престижа. Все гости по достоинству оценят этот жест!
      Loading...
      Арт-вечеринка - отличная идея для девичника
      word9

      Арт-вечеринка - отличная идея для девичника

      Даже взрослые люди время от времени не против хотя бы на некоторое время вернуться в детство и взять в руки кисть и краски. Мастер-классы по созданию собственных произведений искусства на холсте появились не так давно, но уже...

      Как создать сайт за пять минут абсолютно бесплатно?
      Разное

      Как создать сайт за пять минут абсолютно бесплатно?

      Сейчас для успешного ведения бизнеса, обязательно нужно представительный сайт в интернете. Официальный сайт является лицом компании во всех смыслах, поэтому важно чтобы он был привлекательным, выглядел дорого и был...

      Как бесплатно получить кофемашину?
      Разное

      Как бесплатно получить кофемашину?

      Любое кафе не обходится без возможности заказать чашечку кофе. Кофе очень любят, и поэтому пью довольно много. Но для того чтобы иметь возможность заваривать людям кофе, нужно специальное оборудование. Конечно, у некоторых кафе...

      Инновационные фотографии
      Разное

      Инновационные фотографии

      Фотографии, это память о каком то событии. Это историю вспомнить которую можно только глядя в фотоальбом. Это жизнь и ее мгновения, пережить которые снова, можно только благодаря фотографиям. С этими словами согласится каждый,...

      Самый дешёвый хостинг сайтов
      Разное

      Самый дешёвый хостинг сайтов

      Обслуживание сайта и качество его функционирования, очень важная часть создания сайта и часто она ложится на хостинг через который запущен сайт. Основная задача при создании любого сайта, сделать так, чтобы человек нажавший на...

      Уникальные и не повторные украшения, для каждой женщины
      Разное

      Уникальные и не повторные украшения, для каждой женщины

      Любая представительница женского пола, хочет выглядеть самой красивой, неповторимой и собирать на себе взгляды всех мужчин. Вообще женщины любят удивлять своей красотой и не повторностью. Многие хотят удивить подружек, или...

      Конструктор сайтов NetHouse. Стоит ли?
      Разное

      Конструктор сайтов NetHouse. Стоит ли?

      В последнее время все больше популярность пользуются конструкторы сайтов. С их помощью, можно без знаний языков программирования, создать красивый функциональный сайт, за короткий период времени. В большей степени конструкторы...

      Рассчитываем количество алкоголя к предстоящей свадьбе
      Разное

      Рассчитываем количество алкоголя к предстоящей свадьбе

      Наиболее недорогим и оптимальным решением будет закупка алкогольных напитков к свадьбе в больших канистрах, представленных на страницах каталога вканистрах.ру гарантирующего качество и оригинальность всей реализуемой продукции. ...

      Фоамиран - стремительно набирающий популярность материал для рукоделия
      Разное

      Фоамиран - стремительно набирающий популярность материал для рукоделия

      Для тех кто интересуется всеми новыми видами материалов для рукоделия существует возможность купить фоамиран являющийся новым материалом применяемым для изготовления разного рода изделий. Фомарин с легкостью приобретает любые...

      Новогодняя феерия в новополоцкой центральной библиотеке
      Новости региона

      Новогодняя феерия в новополоцкой центральной библиотеке

      Новополоцк превратил в праздничную предновогоднюю зону городскую центральную библиотеку им.Маяковского. В период с шести до девяти вечера в библиотечных залах разворачиваются мероприятия Новогодней Феерии. Каждый без...

      Где быстро и выгодно купить билеты в Большой Московский цирк?
      word2

      Где быстро и выгодно купить билеты в Большой Московский цирк?

      Где быстро и выгодно купить билеты в Большой Московский цирк?  Наверняка многие люди обожают цирковые представления, которые способны зарядить положительными эмоциями и подарить незабываемые впечатления. Для приобретения...

      Техники изготовления мозаичного панно
      В мире

      Техники изготовления мозаичного панно

      Мозаичная техника создания какого-либо рисунка или орнамента известна человечеству уже много веков. Однако ее значение, как декоративного элемента в интерьере сегодня ничуть не угасло, и даже наоборот, принимает новые обороты....

      Оригинальные подарки на Еврошопе
      Разное

      Оригинальные подарки на Еврошопе

      Сегодня, когда мир полон самых современных и супер совершенных предметов, технических приборов и устройств, доступных практически любому жителю планеты, удивить того или иного человека незатейливым и вместе с тем весьма...

      Шоколадный фонтан
      Разное

      Шоколадный фонтан

      Каждая хозяйка знает, что приём гостей- дело ответственное и довольно серьёзное. Ведь важно не только вкусно накормить гостей, но и сделать так, чтобы и было не скучно, и у них остались приятные впечатления о проведённом вечере....

      Фото на холсте
      Разное

      Фото на холсте

      Праздник – это всегда здорово. Одно только упоминание о веселых моментах жизни навевает любому человеку приятные воспоминания, а на лице рисует улыбку. И поводов для праздника может быть великое множество – день...

      Торседор
      Разное

      Торседор

      Не решили, что подарить на день рождение, новый год или какой-то другой праздник, но  точно знаете о привычках и пагубных пристрастиях того, кто является виновником торжества? Хотите, чтобы подарок выглядел стильно, дорого,...

      Аквагрим
      Разное

      Аквагрим

      Не знайте, чтобы новенького придумать ко дню рождения дочери? Чем порадовать детишек на Новый Год? Чем удивить ребятню на детском празднике? Что затеять не такое, как у всех? Как порадовать гостей? Как провести праздник...

      Букет из конфет
      Разное

      Букет из конфет

      Новый год? День рождение? Свадьба или ее годовщина? Или просто маленькое семейное торжество? Любой из этих праздников, несомненно, требует особого подарка, который приятно удивит получателя и будет полной неожиданностью для всех...

      Организация банкета
      Разное

      Организация банкета

      Любой праздник – это не только отдых, но перед этим отдыхом предстоит огромная работа по организации банкета. Необходимо сделать так, чтобы все гости остались довольны. Первым делом необходимо определится с датой. Сколько...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Ночь музеев в концертном зале Софийского собора

    Ночь музеев в концертном зале


    11 апреля

    11 апреля "Душа на кончике смычка"


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь