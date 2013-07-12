Арт-вечеринка - отличная идея для девичника

Даже взрослые люди время от времени не против хотя бы на некоторое время вернуться в детство и взять в руки кисть и краски. Мастер-классы по созданию собственных произведений искусства на холсте появились не так давно, но уже успели стать популярными. Успех идеи обусловлен тем, что участники арт-вечеринки в процессе творчества получают прилив эмоций и творческой энергии, которая затем проявляется во всех сферах жизни, начиная работой и заканчивая семейной жизнью.
Если вы еще не решили, где провести девичник, обратите внимание на такой нетривиальный вариант, как арт-вечеринка. Это не просто рисование красками под контролем профессионального художника, но и отличная возможность весело провести время, получив массу положительных эмоций. Девичник в формате арт-вечеринки наверняка запомнится на всю жизнь, а написанные собственноручно картины еще долго будут напоминать невесте и ее лучшим подругам о лучших моментах жизни.
Как и на любой вечеринке, гости могут принимать участие в интригующих конкурсах, свободно общаться друг с другом, фотографироваться. В конце концов, это просто отличная возможность отдохнуть от окружающей рутины и суеты.
Психологи сходятся во мнении, что яркие беззаботные мероприятия подобного рода могут не только высвободить внутреннюю положительную энергию, но и помогут избавиться от эмоциональных блоков, которые не дают полноценно расслабиться и отдохнуть.
Организаторы арт-вечеринки прикладывают максимум усилий для того, чтобы каждый участник чувствовал себя раскрепощенно. С первых минут ощущается прилив творческой энергии, который позволяет создать настоящий шедевр, достойный места в офисе или квартире.
Даже если вы никогда не держали кисти в руках, уже через несколько минут после начала рисования появится ощущение уверенности в своем мастерстве. Для начинающих художников специально подбирается несложные сюжеты, которые в то же время выглядят очень эффектно.
Арт-вечеринки могут проводиться с любым количеством участников. Для многолюдного мероприятия предполагается разделение на группы и привлечение дополнительных ведущих и ассистентов. Таким образом, праздник гарантированно будет удачным и полезным во всех отношениях. Организовать позитивную и запоминающуюся вечеринку можно в ресторане, баре, офисе или даже у себя дома. Главное – включить фантазию на полную и дать волю своему творчеству.
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