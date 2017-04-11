Как развлечь гостей. Приготовление горячих напитков. 10 доступных рецептов.

Предлагаем вашему вниманию 10 рецептов долгих напитков. Гостям их предлагают горячими (подогретыми). Долгими эти напитки называют потому, что они готовятся большими порциями - полстакана и больше. Горячие напитки интересно не только пить, но и готовить. Это очень увлекательное занятие, которое может развлечь гостей в праздничный вечер.



Подавая напитки, не забудьте объявлять их названия. Как правило, они очень замысловаты, попадаются забавные. А можно, наоборот, подав напиток, предложить гостям придумать его название. Самому остроумному – приз!



Не забудьте, что вино, часто входящее в состав горячих напитков, необходимо употреблять немедленно после нагрева, ведь могут испортиться его вкусовые качества.



Вино не разогревают в металлической посуде (исключением является серебряная). Вину не дают закипеть (ждут, когда пропадет белая пена, появляющаяся сначала и снимают с плиты).



Если в напиток добавляют горячую воду, её тоже разогревают перед употреблением и наливают не прямо в вино, а аккуратно по краю посуды. Напитки, перечисленные ниже, подают в кружке для пива. 1 стопка - 30 мл, 1 стакан - 200 мл.

"Гласность" . Водка «Столичная» (пол стопки), крепкий горячий чёрный чай (неполный стакан), сок апельсиновый (2 стопки). Аккуратно смешать. Край кружки украсить ломтиком лимона.

. Водка «Столичная» (пол стопки), крепкий горячий чёрный чай (неполный стакан), сок апельсиновый (2 стопки). Аккуратно смешать. Край кружки украсить ломтиком лимона. "Горячий пунш на основе вина" . Вино бургундское (5 стаканов), сироп из сахара (1/4 стопки), гвоздика (3-5 соцветий), корица (3 кусочка), цедра одного лимона, стакан воды. Рассчитано на 4 порции. Лимонную корку порезать на кусочки. Всё смешать, дать закипеть и сразу подавать.

. Вино бургундское (5 стаканов), сироп из сахара (1/4 стопки), гвоздика (3-5 соцветий), корица (3 кусочка), цедра одного лимона, стакан воды. Рассчитано на 4 порции. Лимонную корку порезать на кусочки. Всё смешать, дать закипеть и сразу подавать. «Горячий итальянец». Ликёр «Амаретто» 2 стопки, корица (корочка), сок апельсиновый (по вкусу). Взять кружку для пива. В ней перемешать подогретый сок с Амаретто, украсить молотой корицей.

Ликёр «Амаретто» 2 стопки, корица (корочка), сок апельсиновый (по вкусу). Взять кружку для пива. В ней перемешать подогретый сок с Амаретто, украсить молотой корицей. «Горячий лимонад с вином». Вино (любое красное) - стопка, сок пол лимона, один лимонный твист, сахар и вода - по желанию. В кружке перемешать ингредиенты с кипящей водой. Подать, украсив твистом (ленточка лимонной кожуры, срезанная спиралью).

Есть множество горячих напитков включающих в себя кофе. Наливают их в ирландские кофейные чашки. Но за неимением таковой можно пользоваться обыкновенной чашкой объёмом 240 - 300 мл. Готовятся они все одинаково. В чашке смешиваются спиртные напитки, сверху доливают горячий кофе. Украшение - взбитые сливки. Кофе и сливки берут по вкусу.

«Кафе ди Амаретто». Этот напиток готовят на основе ликёра «Амаретто» 1 стопка.

Этот напиток готовят на основе ликёра «Амаретто» 1 стопка. «Кофе Корректо» . Основа - бренди 1 стопка.

. Основа - бренди 1 стопка. «Кофе с Айриш Мист» . Ликёр Айриш Мист (Ирландский туман) интересен тем, что является воспроизведением утерянной рецептуры знаменитого верескового вина. Его берут стопку.

. Ликёр Айриш Мист (Ирландский туман) интересен тем, что является воспроизведением утерянной рецептуры знаменитого верескового вина. Его берут стопку. «Кофе Мексикано» . Мексиканский стопка ликёра Кулау, пол стопки текилы. Поверх сливок кладут вишню.

. Мексиканский стопка ликёра Кулау, пол стопки текилы. Поверх сливок кладут вишню. «Кофе по-русски» (!). Водка (стопка) смешать с сахаром (по желанию), долить горячий кофе. Украшение - взбить сливки и поверх положить вишню.

(!). Водка (стопка) смешать с сахаром (по желанию), долить горячий кофе. Украшение - взбить сливки и поверх положить вишню. «Кофе Роял». Основа - коньяк (стопка). Сливки не добавлять.

Как видите, кофе прекрасно сочетается с ликёрами (их можно брать сразу несколько), водкой, ромом, коньяком, бренди, текилой.

Первоначальный источник: https://samogonika.ru/

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