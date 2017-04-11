Как развлечь гостей. Приготовление горячих напитков. 10 доступных рецептов.

Предлагаем вашему вниманию 10 рецептов долгих напитков. Гостям их предлагают горячими (подогретыми). Долгими эти напитки называют потому, что они готовятся большими порциями - полстакана и больше. Горячие напитки интересно не только пить, но и готовить. Это очень увлекательное занятие, которое может развлечь гостей в праздничный вечер.
Подавая напитки, не забудьте объявлять их названия. Как правило, они очень замысловаты, попадаются забавные. А можно, наоборот, подав напиток, предложить гостям придумать его название. Самому остроумному – приз!
Не забудьте, что вино, часто входящее в состав горячих напитков, необходимо употреблять немедленно после нагрева, ведь могут испортиться его вкусовые качества.
Вино не разогревают в металлической посуде (исключением является серебряная). Вину не дают закипеть (ждут, когда пропадет белая пена, появляющаяся сначала и снимают с плиты).
Если в напиток добавляют горячую воду, её тоже разогревают перед употреблением и наливают не прямо в вино, а аккуратно по краю посуды. Напитки, перечисленные ниже, подают в кружке для пива. 1 стопка - 30 мл, 1 стакан - 200 мл.
Есть множество горячих напитков включающих в себя кофе. Наливают их в ирландские кофейные чашки. Но за неимением таковой можно пользоваться обыкновенной чашкой объёмом 240 - 300 мл. Готовятся они все одинаково. В чашке смешиваются спиртные напитки, сверху доливают горячий кофе. Украшение - взбитые сливки. Кофе и сливки берут по вкусу.
Как видите, кофе прекрасно сочетается с ликёрами (их можно брать сразу несколько), водкой, ромом, коньяком, бренди, текилой.
Первоначальный источник: https://samogonika.ru/
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