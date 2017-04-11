Открытие косметического магазина: основы, правила и нюансы

Косметический бизнес - один из самых распространенных и доходных. Спрос на данный вид продукции, а также на парфюмерию и различные гигиенические средства есть всегда. Если Вас посетила мысль, или Вы уже давно лелеете план открытия своего косметического магазина, то мы с радостью поделимся с Вами практическими советами.
Раз уже мы говорим об открытии косметического магазина, то становится понятным, что основа этого бизнеса – товар, а именно косметика. Именно продукция сделает основную работу в продвижении Вашей торговой точки. Предлагаемый ассортимент привлечет к себе ту или иную категорию потребителей, утвердит статус Вашего магазина, сделает бизнес доходным или наоборот. Неправильно выбранная линейка товаров, несоразмерно большие затраты на приобретение продукции для магазина могут погубить Ваше дело еще на стадии открытия.
Первоначальной Вашей задачей является грамотное составление ассортимента своего бутика. Сюда входят такие вопросы, как выбор фирм производителей, определение количества поставщиков, выделение статуса Вашего магазина – будет ли он представителем одного определенного бренда или нет.
Допустим, Вы решили, что будете торговать продукцией различных фирм. Тогда следующей Вашей задачей станет выбор поставщиков. В данном вопросе возможны следующие виды решений:
Помимо грамотного составления ассортимента, Вам необходимо знать несколько тонкостей перед тем, как открыть свой косметический магазин. А именно:
Статья подготовлена К.М. Косметик: продажа косметики оптом в Москве
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