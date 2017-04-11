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      • Открытие косметического магазина: основы, правила и нюансы

      Раздел: word9 Дата публикации: Вчера, 09:40
      (голосов: 1)

      КосметикаКосметический бизнес - один из самых распространенных и доходных. Спрос на данный вид продукции, а также на парфюмерию и различные гигиенические средства есть всегда. Если Вас посетила мысль, или Вы уже давно лелеете план открытия своего косметического магазина, то мы с радостью поделимся с Вами практическими советами.

      Основа косметического магазина

      Раз уже мы говорим об открытии косметического магазина, то становится понятным, что основа этого бизнеса – товар, а именно косметика. Именно продукция сделает основную работу в продвижении Вашей торговой точки. Предлагаемый ассортимент привлечет к себе ту или иную категорию потребителей, утвердит статус Вашего магазина, сделает бизнес доходным или наоборот. Неправильно выбранная линейка товаров, несоразмерно большие затраты на приобретение продукции для магазина могут погубить Ваше дело еще на стадии открытия.

      Первоначальной Вашей задачей является грамотное составление ассортимента своего бутика. Сюда входят такие вопросы, как выбор фирм производителей, определение количества поставщиков, выделение статуса Вашего магазина – будет ли он представителем одного определенного бренда или нет.

      Правила составления ассортимента

      Допустим, Вы решили, что будете торговать продукцией различных фирм. Тогда следующей Вашей задачей станет выбор поставщиков. В данном вопросе возможны следующие виды решений:

      • Если у Вас достаточно большой начальный капитал, и Вы можете выделить внушительную сумму на закупку товара, то особых затруднений на данном этапе не возникнет. Вам достаточно закупить линейку товаров самых известных, востребованных брендов. Плюсы очевидны – популярные мировые фирмы имеют свою клиентуру, они раскручены и рекламируют сами себя. К тому же при обширном оптовом заказе продукции Вы сможете рассчитывать на скидки и различные дополнительные бонусы от поставщиков;
      • Если Ваш начальный капитал несколько ограничен, Вам также стоит придерживаться вышеизложенного плана. С той лишь разницей, что приобретать линейку товаров Вам нужно будет всего 2-3 известных брендов. Причем данные товары должны быть в разных денежных категориях, чтобы удовлетворить интересы разных категорий покупателей. Выбирайте те марки продукции, которые популярны в Вашем регионе, городе;
      • В случае очень ограниченного финансового состояния, от приобретения продукции популярных мировых брендов, придется отказаться. Вашим товаром станет косметика менее раскрученных фирм и компаний. Невысокая стоимость и широкий ассортимент таких поставщиков отлично подойдут Вам для старта своего дела;
      • Если же Ваш бюджет очень ограничен, но Вы хотите иметь дело исключительно с известными торговыми марками, то есть решение и в таком случае. Вы можете стать представителем одной популярной фирмы. Ваш ассортимент будет представлен продукцией одного производителя. В таких случаях Вам, как хозяину фирменного магазина, будут предоставлены скидки, дополнительные рекламные материалы, Вы сможете участвовать в распродажах и акциях производителя и закупать товары по заниженной цене

      Нюансы бизнеса

      Помимо грамотного составления ассортимента, Вам необходимо знать несколько тонкостей перед тем, как открыть свой косметический магазин. А именно:

      • Место расположение магазина. Если Вы выбрали ассортимент средней и бюджетной ценовой категории и товар малоизвестных торговых марок, то открывать свою точку в элитном районе или в крупном торговом центре не стоит. Оптимальное расположение для Вас это рынок и его окрестности;
      • Если Вы открываете фирменный магазин, учитывайте, что клиентура у Вас будет несколько ограниченной;
      • Изюминка. Она должна у Вашего магазина быть. Независимо от того, какой ассортимент Вы предлагаете

      Статья подготовлена К.М. Косметик: продажа косметики оптом в Москве

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