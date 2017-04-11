А как сегодня используют сигвей в мире?

Стоит отметить, что сигвей является одним и наиболее перспективных во всех отношениях и во всем мире видов транспорта для перемещения в черте крупного города, по крайней мере, там, где имеется адекватная дорожная инфраструктура.

Понятно, что чаще всего люди всего мира, в том числе и нашей страны на данном этапе развития техники используют этот оригинальный гироскутер с рулем для развлечений и интересных прогулок по улицам и паркам. Более того, в силу своей относительной дороговизны (опять же, пока) позволить его купить себе могут далеко не все люди, даже в относительно обеспеченной Европе и Америке.

По сути, сигвеи пока напоминают автомобили в начале 20-го века, когда они еще считались роскошью, а не банальным средством передвижения, как нынче. Но шло время, и машины наполнили наши города и села, став неотъемлемой составляющей обыденной жизни.

Необычные области применения

Понятно, что в подавляющем большинстве случаев сигвей должен использоваться обычными людьми в практических целях, а не только для развлечений, а также активного, пусть и очень полезного для здоровья, отдыха. В первую очередь это средство передвижения позволяет государственным служащим и представителям частных компаний быстро и без пробок добираться до места работы и обратно домой. Собственно говоря, именно для этих целей он и придумывался изначально американским ученым-физиком Дином Кейменом.

Но на практике гироскутеры с рулем получили куда более широкое распространение. Так, например, в некоторых странах Европы, а также в США эти устройства с некоторой доработкой и докомплектацией выдают патрульным полицейским при работе на улице. Могут «самокаты с мотором» применяться в качестве средства перемещения почтальонов, курьеров, посыльных и так далее. Уже появилась практика использования такого механизма как сигвей представителями среднего и старшего звена менеджмента на производственных предприятиях для передвижения по большим площадям цехов и складов. Иногда этот гироскутер можно встретить даже на съемочных площадках. Их активно используют операторы для съемки динамических сцен. Движение аппарата вполне себе плавное и без вибраций, по крайней мере, по ровной поверхности.

Понятно, что со временем роль сигвея в жизни простого среднестатистического человека будет только возрастать, стоимость устройств снижаться, а их система безопасности и технические характеристики совершенствоваться, как и инфраструктура в городах, в том числе и наших, для их использования.

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