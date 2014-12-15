Где есть ли новостройки в Витебской области?

Первичный рынок недвижимости в Витебском регионе развивается активными темпами. Красивые современные новостройки можно увидеть не только в областном центре, но и в городах поменьше, расположенных вблизи Витебска или на некоторой удаленности от него. Сколько сейчас стоит приобрести квартиру в новом доме в одном из городов Витебской области?
В 120 км от Витебска расположен довольно молодой город Новополоцк, что является центром нефтехимической промышленности Беларуси. Это гарантирует большое количество рабочих мест, достойные условия жизни, но в то же время – высокие цены на жилье и продукты в сравнении в другими белорусскими городами и не совсем идеальную экологическую обстановку.
Посмотреть все новостройки в Новополоцке и других регионов можно в каталоге жилых комплексов Беларуси – Flatfy.by. На одной странице сайта собраны все объекты – завершенные и те, что находятся в проекте или в процессе строительства. Как видно на сайте, стоимость квадратного метра первичного жилья в Новополоцке стартует с 464 $. Большая часть домов представлена в эконом-классе.
Орша – крупный автомобильный и железнодорожный узел Беларуси. В городе функционирует более 20 промышленных предприятий, хорошо развита инфраструктура. Расстояние до Витебска – около 80 км. Первичный рынок в Орше пока только начинает развиваться. Купить квартиру в новостройке здесь можно по цене от 666 $ за квадратный метр.
Желающие поселиться недалеко от Витебска могут присмотреться к городскому поселку под названием Лужесно: он расположен в 12 км от областного центра. Хороший вариант для тех, кто хочет жить в спокойном и тихом месте, но не планирует отказываться от высокооплачиваемой работы в Витебске. В поселке проживает около 2000 человек.
В Лужесно пока только одна новостройка, в которой приобрести жилплощадь можно по цене от 495 $. Дом уже введен в эксплуатацию. Тем, кто хочет купить квартиру по более низкой цене, стоит подождать новых проектов, в которых будет доступна продажа на начальной стадии строительства.
Этот областной центр занимает 4-е место по величине среди всех городов Беларуси и является крупным промышленным центром. Купить в Витебске квартиру в новостройке можно в любом из районов – Октябрьском, Первомайском или Железнодорожном. Самая низкая стоимость квадратного метра – 412 $, но есть дома, где за него просят от 850 $. Всего в городе на данный представлено 23 новых объекта, среди которых есть и коттеджный поселок.
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