Эффективные схемы лечения гепатита С

Прежде чем приступать к борьбе с вирусным заболеванием, а тем более таким опасным как Гепатит С, необходимо пройти комплексное обследование, включая биохимический анализ крови и УЗИ, в ходе которого вы получите сведения о генотипе вируса, стадии протекания болезни, состоянии печени и всего организма.
На этом этапе также очень важно выяснить есть ли у вас противопоказания к применению препаратов от ВГС, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов или наличие других серьёзных патологий. Только после проведения всех необходимых исследований, специалист имеет право назначить вам терапию, выбрав подходящую схему лечения гепатита С .
Некоторое время назад, лечение ВГС ограничивалось применением всего лишь интерферона+рибавирин, и эффективность такой терапии была лишь на 50%. Многим пациентам, страдающим от болезни ВГС, приходилось вновь повторять курс. Сопровождалась такая терапия серьезными побочными эффектами: быстрая утомляемость, слабость, ухудшение состояние волосяного и кожного покровов, депрессия. Как результат, многие отказывались от соблюдения этого курса и дальше страдали от последствий болезни.
Именно череда неудач, заставила ученых двигаться дальше, и наконец, найти действенный метод в борьбе с ВГС.
Американская фармацевтическая компания «Гилеад» определила эффективную схему лечения гепатита на основании разработанных ею, а также уже существующих, ингибиторных препаратов: софосбувир, ледипасвир, даклатасвир и рибавирин. Клинические исследования показали, что комбинирование этих медикаментов, в зависимости от назначения, не просто убирает симптомы заболевания и останавливает его прогрессирование, а и позволяет избавиться от этого недуга окончательно и бесповоротно.
На сайте нашей компании представлены наиболее часто встречаемые и проверенные схемы лечении гепатита С, в соответствии с генотипом вашей болезни, наличием фиброза или цирроза печени, а также других вирусных заболеваний. Вместе с тем, в таблице указаны рекомендуемая длительность курса и вероятность выздоровления в процентном соотношении для каждого отдельного случая.
Интернет-аптека Гепатит Стоп предлагает вам индийские сертифицированные аналоги лекарств, которые произвели фурор в области лечения вирусных заболеваний, по более доступным ценам. Стоит отметить, что процент эффективности использования, предлагаемых нами препаратов, нисколько не уступает именитым оригиналам, что могут подтвердить все те, кому уже посчастливилось вылечиться с их помощью.
Источник: http://gepatit-stop.ru/sxema-lecheniya.html
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