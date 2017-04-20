Незаменимый скотч: туристу на заметку

Предлагаем Вашему вниманию необычные варианты применения обычного скотча в ситуациях, связанных с длительными поездками, дорогой, авто-авиа-жд и пешими турне.
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В частности, Свитгоу советует всегда брать с собой в дорогу скотч. Много места он не займет, зато может пригодиться в самых неожиданных случаях.
К примеру:
Это всего некоторые из вариантов использования скотча в путешествии, на самом же деле, их намного больше. С другими полезными идеями и советами знакомьтесь на портале продажи автобусных билетов онлайн Свитгоу. Там же организовывайте самые увлекательные поездки нового туристического сезона!
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