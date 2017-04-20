Незаменимый скотч: туристу на заметку

Предлагаем Вашему вниманию необычные варианты применения обычного скотча в ситуациях, связанных с длительными поездками, дорогой, авто-авиа-жд и пешими турне.

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В частности, Свитгоу советует всегда брать с собой в дорогу скотч. Много места он не займет, зато может пригодиться в самых неожиданных случаях.

К примеру:

Из скотча можно скрутить весьма прочные жгуты, которыми перевязывают сумки или используют вместо ручек для пакетов. Скотчем можно загерметизировать открытую пачку с чипсами, сухариками и прочим провиантом, если планируете открывать пакетик неоднократно. Если, не дай Бог, ВЫ поранились, то скотч незаменим в качестве фиксатора повязки. Наложите на рану чистую ткань или вату, а сверху закрепите скотчем. Любители «дикого» отдыха оценят идею сделать с помощью скотча копье, гарпун или дротик. Для этого достаточно привязать скотчем к палке походный ножик, и орудие труда готово! Смело охотьтесь на рыбу, но главное, не пораньтесь сами. Те же поклонники отдыха в природных условиях могут взять на заметку идею использовать нарезанный полосками скотч в качестве непромокаемой растопки. Скотчем можно сделать временную заплатку, если Ваша обувь от длительной ходьбы прохудилась. Кусочком ткани закройте протертое место, а сверху закрепите заплатку скотчем. Случается часто, что в дороге ломаются дужки или оправа на очках. Если под рукой есть скотч, эту неприятность можно уладить, соединив поломанные части между собой. Если Вы взяли с собой в поход большие емкости для воды и случайно их пробили, на помощь также придет скотч. Скотчем можно закрепить капот автомобиля или отломанное боковое зеркало. Скрутив ленту скотча в жгут, можно сделать импровизированный жгут, который пригодится для связывания ноши или как ремень для штанов. Дальние пешие прогулки чреваты натертостями на ногах. Чтобы избежать образования водянок, оберните ступни скотчем перед походом. Чтобы инструменты и мелкие предметы не рассыпались по сумке или рюкзаку, соедините их между собой скотчем. Так они будут всегда вместе. Хороший способ обезопасить бумажные документы или прочие ценные бумаги в путешествии от попадания воды – обмотать их скотчем. В такой обертке им ни дождь, ни пот, ни пролитый чай не страшны. Еще один секрет для путешествующих по незнакомой местности: оставляйте маленькие метки на столбах или деревьях, чтобы найти обратную дорогу. Так Вы гарантированно не заблудитесь и не потеряетесь. Чтобы нож и другие острые предметы не прорвали сумку или кошелек, их тоже разумнее всего обмотать скотчем.

Это всего некоторые из вариантов использования скотча в путешествии, на самом же деле, их намного больше. С другими полезными идеями и советами знакомьтесь на портале продажи автобусных билетов онлайн Свитгоу. Там же организовывайте самые увлекательные поездки нового туристического сезона!

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