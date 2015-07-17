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      • Найди работу своей мечты!

      Раздел: word9 Дата публикации: Вчера, 08:37
      (голосов: 1)
      rabotaВы молоды и активны? Хорошо учитесь, а живете так себе? Добро пожаловать на источник, https://rabota.nur.kz, где вы найдете лучшие вакансии для молодых специалистов и сможете заработать порядочные деньги!

      Для начала, несколько советов для того, как вам лучше и быстрее организовать поиск подработки на время, свободное от учебы.

      Сначала отметьте флажком региональную локацию, - мы советуем искать по городу. Так вы значительно сократите подборку актуальных вакансий именно в вашем городе или даже в районе.

      Затем вам следует определиться со сферой деятельности – хотя бы примерной. Не может быть, чтобы к шестнадцати и больше годам вы не могли знать, к чему у вас хотя бы теоретически лежит душа. Если определиться все-таки не представляется возможным, идите от обратного и выпишите на лист бумаги все, чем вы точно никогда не хотели бы заниматься. Затем исключите из предложенного списка на сайте то, что вы ненавидите делать больше всего, - и вуаля, - ваш список приоритетов высветился!

      Если у вас уже есть минимальный опыт работы, мы советуем войти в подраздел «расширенный поиск» и отметить по годам наличие опыта. Это может быть важно потому, что автоматический поисковик может выбить вам работу с более высокой заработной платой только потому, что какой-то опыт работы у вас уже был до этого.

      Если вам принципиальны деньги, и вы не просто хотите набраться опыта, не забудьте указать зарплату. Частой и очень распространенной ошибкой молодых людей есть то, что изначально они ставят слишком большие деньги в поиск, - и, соответственно, работы для них никакой не находится, - ведь опыт недостаточный или совсем нулевой. Тем более, студенты. Но бывает и наоборот: опыт трех-четырех лет есть, а зарплату выбирают минимальную, - таким образом, можно значительно продешевить, продавая свой ресурс сил и времени.

      И, конечно, не забудьте про тип занятости. Вы можете выбрать полную или частичную, и даже работу на дому. Нужно признаться, что работы на удалении сейчас пользуются самым большим спросом в мире. Ведь вы уже не раз слышали о виртуальных офисах? Да, именно там и работают все фрилансеры. Мы, конечно же, рекомендуем вам работу именно в качестве фрилансера: во-первых, вы даже на скучных парах сможете работать, а во-вторых работать с горячей чашкой какао дома, - это же идеальный вариант для каждого из нас!

      И, главное, помните: эта работа – временная. Поэтому относитесь к ней как к очередному не очень простому, но приятному жизненному этапу!
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