Найди работу своей мечты!

Да, именно так все и было: директор одного из спортивных учреждений, которое находится в городе Полоцк (Республика Беларусь) четыре года подряд нелегально зарабатывал, при этом фактически «воруя» деньги из государственной...
Поиск работы является на сегодня одной из наиболее актуальных тем. Об этом написано тысячи статей, создано миллионы обсуждений на форумах, Интернет просто переполнен сайтами, которые позволяют пользователям от мала до велика...
Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко...
Когда профессией вы, казалось бы, уже овладели, но хочется попробовать чего-то новенького, лучше всего определиться, к чему именно лежит душа: к творчеству или точности. Если творчество, то, конечно, здесь перспектив великое...
Бывало так, что, возвращаясь с работы, вы судорожно искали для себя миллион любых занятий? Потому что вам лень идти с друзьями в бар, и лень искать приключений. Но все равно душа требует развлечений, искрометных впечатлений… она...
К сожалению на сегодняшний день, реальность не позволяет иметь необходимый минимум на жизнь живя в своей стране. Очень трудно отыскать достойную работу или вообще хоть какую-то работу, а жить как-то нужно. Сегодня многие женщины...
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Сегодня существует много сервисов для эффективного поиска работы, но почему-то одни люди находят хорошую работу, а некоторым это не удается? Хорошо оплачиваемая работа решает многое, что человек ест, что он пьет и куда ездит...
По сообщению Новополоцкого управления труда, занятости и социальной защиты, по состоянию на 17.07.2015 года, жителям Новополоцка предлагается около 130 вакансий для возможного трудоустройства. Данное количество вакансий...
Всю жизнь мечтали о том, чтобы к своим тридцати годам состояться не только как личность, но и стать самым настоящим независимым с финансовой точки зрения человеком? Устали без конца искать ту самую работу, которая принесла бы вам...
Согласитесь, чем ходить на работу, лучше сидеть дома. Не надо рано вставать, на ходу пить кофе, бежать за автобусом, с нетерпением ждать обеденного перерыва, потому что живот бурчит во весь голос, затем считать минуты до конца...
Так как ритм нашей жизни очень стремительный и быстрый, много времени мы тратим на работу, на встречи с различными нужными людьми, на строительство карьеры, на то, чтобы заработать как можно больше денег, то слишком мало времени...
Молодые люди стремятся получить высшее образование. И конечно остро встаёт вопрос о том, где же лучше всего получить высшее образование. Естественно, лучше всего учиться в городе недалеко от дома, или вообще хороший вариант, если...
Поиск работы. Вы еще не определились со своей сферой занятости? Ваша кандидатура не подошла ни одному работодателю? Либо предложения относительно будущей работы не заинтересовали вас самого? Все ваши мысли направлены в сторону...
Приехали покорять столицу Российской Федерации? Ищите работу по специальности, но не все так просто? Не устраивают заработная плата? Не подходит график работы? Отсутствует обеденный перерыв? Не будут оплачивать больничный? Отпуск...
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