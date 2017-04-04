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      • Компания «Геолог» – когда нужна уверенность в будущей постройке

      Раздел: word9 Дата публикации: 4-04-2017, 12:40
      (голосов: 1)
      ГеологКомпания «Геолог» обеспечивает своим клиентам официальное, надежное, а также доступное в вопросе цены экспресс проведение геологических изысканий. При этом предоставляется весь пакет документов. В компании, официальный сайт которой находится по ссылке https://geoolog.ru/, убеждены, что фундамент дома является его основой, а значит, должен быть надежным и долговечным. Именно для этого работают сотрудники «Геолога».
      Список инженерных изысканий, которые предлагает компания «Геолог»:
      ·                    геологические, которые помогают оценить возможность строительства здания, при этом беря во внимание особенности грунта;
      ·                    геодезические, позволяющие расположить объект на местности максимально удобно;
      ·                    экологические, которые направлены на оценку возможных рисков для окружающей среды;
      ·                    геофизические, которые позволяют определить такие важные моменты, как наличие под землей пустот, уровень грунтовых вод, состояние свай и фундаментов;
      ·                    гидрологические, которые предусматривают проверку на наличие подземных вод;
      ·                    гидрометеорологические, благодаря которым определятся уровень грунтовых вод, а также их количество в зависимости от времени года и погоды;
      ·                    рекомендации по фундаменту, что позволяет определить возможность возведения на определенном участке земли объекта с учетом особенностей грунта;
      ·                    разработка карьеров – мероприятия по добыче из грунта полезных ископаемых;
      ·                    обследование здания, что необходимо для своевременного выявления деформаций в конструкции фундамента, износа его элементов, а затем разработка действий для того, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.
      Также дополнительно сотрудники компании «Геолог», профессионалы своего дела, могут произвести топографическую съемку, разведочное бурение, снятие замечаний экспертизы, определить коэффициент уплотнения грунта
      Компания «Геолог» абсолютно не скрывает свою деятельность и то, как она проходит. Так, на сайте организации каждый клиент может зайти в раздел «СРО» и увидеть полный перечень всех документов, которые подтверждают, что «Геолог» действует в соответствии с законодательством: различные свидетельства и разрешения, сертификаты, в том числе соответствия персонала, аттестаты аккредитации. Также имеется полное портфолио, в котором представлены реализованные компанией проекты, среди которых постройки – по всей России.
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