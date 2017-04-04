Компания «Геогрунт» для получения инженерных изысканий

Специализация компании «Геогрунт», на сайт которой можно попасть, перейдя по этой ссылке krasnodar.geogrunt.ru/ заключается в предоставлении комплексных инженерных изысканий, необходимые для проектирования и других различных хозяйственных нужд. Специализация компании «Геогрунт», на сайт которой можно попасть, перейдя по этой ссылке krasnodar.geogrunt.ru/ заключается в предоставлении комплексных инженерных изысканий, необходимые для проектирования и других различных хозяйственных нужд.

Почему инженерные изыскания так важны? Все очень просто: без этого невозможно получить разрешение на строительство какого-либо объекта. В связи с этим услуги компании «Геогрунт», одной из лучших в Краснодаре и России в целом, пользуются огромным спросом.

Какие изысканий можно получить в компании «Геогрунт»:

· инженерно-геодезические;

· инженерно-геологические;

· инженерно-экологические;

· инженерно-гидрологические;

· инженерно-геофизические;

· инженерно-гидрологические;

· услуги грунтоведческой лаборатории;

· статическое зондирование грунтов;

· статическое испытание свай.

На данный момент компания реализовала более 1000 проектов, например, ЖК «Инсити», ЖК «Лиговский», ЖК «Москва» и другие. Фото зданий можно увидеть на официальном сайте компании – http://krasnodar.geogrunt.ru/ . Благодаря успешному завершению этих проектов компания стала обладателем почти 530 наград. Указанные услуги обеспечивают компетентные специалисты в количестве 550 человек. Партнерами «Геогрунта» являются такие известные компании, как «Ростелеком», «Газпром», РЖД, «Сбербанк», «Билайн», «Жилстрой».

Так как компания существует уже не один год, имеет значительный опыт, в том числе в работе с именитыми и капризными клиентами, то у нее есть возможность предлагать своим заказчикам все самое лучшее:

· безопасность строительства и дальнейшей эксплуатации объекта;

· экологическое состояние участков земли, а также строительных объектов;

· подбор наиболее оптимального места для строительства;

· выбор самых качественных строительных и отделочных материалов;

· соответствие возведенных конструкций решениям, описанным в предварительно составленном проекте;

· возможность осуществления любых работ на дальних участках и в труднодоступных условиях;

· наличие проверенных на протяжении многих лет методик исследования;

· наличие парка буровой техники;

· имеющееся оборудование регулярно проходит все необходимые проверки;

· весь комплекс исследований обеспечивает лаборатория грунтов;

· все моменты по сотрудничеству и выполнению заказа прописываются в договоре;

· оптимальные расценки.

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