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      • Компания «Геогрунт» для получения инженерных изысканий

      Раздел: word9 Дата публикации: 4-04-2017, 12:34
      (голосов: 1)
      ГеогрунтСпециализация компании «Геогрунт», на сайт которой можно попасть, перейдя по этой ссылке krasnodar.geogrunt.ru/ заключается в предоставлении комплексных инженерных изысканий, необходимые для проектирования и других различных хозяйственных нужд.
      Почему инженерные изыскания так важны? Все очень просто: без этого невозможно получить разрешение на строительство какого-либо объекта. В связи с этим услуги компании «Геогрунт», одной из лучших в Краснодаре и России в целом, пользуются огромным спросом.
      Какие изысканий можно получить в компании «Геогрунт»:
      ·                    инженерно-геодезические;
      ·                    инженерно-геологические;
      ·                    инженерно-экологические;
      ·                    инженерно-гидрологические;
      ·                    инженерно-геофизические;
      ·                    инженерно-гидрологические;
      ·                    услуги грунтоведческой лаборатории;
      ·                    статическое зондирование грунтов;
      ·                    статическое испытание свай.
      На данный момент компания реализовала более 1000 проектов, например, ЖК «Инсити», ЖК «Лиговский», ЖК «Москва» и другие. Фото зданий можно увидеть на официальном сайте компании – http://krasnodar.geogrunt.ru/. Благодаря успешному завершению этих проектов компания стала обладателем почти 530 наград. Указанные услуги обеспечивают компетентные специалисты в количестве 550 человек. Партнерами «Геогрунта» являются такие известные компании, как «Ростелеком», «Газпром», РЖД, «Сбербанк», «Билайн», «Жилстрой».
       Так как компания существует уже не один год, имеет значительный опыт, в том числе в работе с именитыми и капризными клиентами, то у нее есть возможность предлагать своим заказчикам все самое лучшее:
      ·                    безопасность строительства и дальнейшей эксплуатации объекта;
      ·                    экологическое состояние участков земли, а также строительных объектов;
      ·                    подбор наиболее оптимального места для строительства;
      ·                    выбор самых качественных строительных и отделочных материалов;
      ·                    соответствие возведенных конструкций решениям, описанным в предварительно составленном проекте;
      ·                    возможность осуществления любых работ на дальних участках и в труднодоступных условиях;
      ·                    наличие проверенных на протяжении многих лет методик исследования;
      ·                    наличие парка буровой техники;
      ·                    имеющееся оборудование регулярно проходит все необходимые проверки;
      ·                    весь комплекс исследований обеспечивает лаборатория грунтов;
      ·                    все моменты по сотрудничеству и выполнению заказа прописываются в договоре;
      ·                    оптимальные расценки.
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