В чем суть корпусной мебели?

В чем отличие корпусной мебели, например, от мягкой? Как же подобрать для себя идеальную систему хранения, обустроить рабочую зону и зону отдыха? Без применения корпусной мебели этот вопрос невозможно решить.
В чем суть данной мебели
Основным отличием корпусной мебели является то, что она состоит исключительно из твердых материалов, таких как ДСП, ЛДСП, массив дерева, стекло, пластик. Корпусная мебель, купить которую можно сегодня достаточно просто, должна отвечать некоторым требованиям.
Сочетание комфорта и красоты
В последнее время заслуженной популярностью пользуется мебель с закругленными углами. Она и смотрится более мягко и нежно, и возможность удариться об нее, проходя мимо, сходит на нет. Особое внимание следует обратить на столы круглой и овальной формы. Помимо того, что такой стол дает возможность сидеть лицом ко всем присутствующим, а не боком, как это часто случается в случае использования традиционного стола прямоугольной формы, он абсолютно безопасен и не занимает много места. Поэтому он может быть расположен как в углу комнаты, так и в центре, прекрасно вписываясь в интерьер.
Пользуются успехом раздвижные системы хранения. Благодаря их свойствам по максимуму экономить пространство и создавать единый образ, они занимают лидирующие позиции для обустройства и маленьких помещений, и больших. К тому же раздвижные двери имеют достаточно большую площадь, которую можно выгодно использовать, например, установив на ней зеркало на всю высоту, что визуально расширит площадь помещения в два раза. Если же это не актуально, можно подобрать вариант с изображениями и репродукциями картин. Либо просто выбрать классику – дерево либо шпонированное ДСП, имеющее сотни оттенков и структур, среди которых можно подобрать нужный вариант.
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