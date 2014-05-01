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      • В чем суть корпусной мебели?

      Раздел: word9 Дата публикации: Сегодня, 06:54
      (голосов: 1)

      Корпусная мебельВ чем отличие корпусной мебели, например, от мягкой? Как же подобрать для себя идеальную систему хранения, обустроить рабочую зону и зону отдыха? Без применения корпусной мебели этот вопрос невозможно решить.

      В чем суть данной мебели

      Основным отличием корпусной мебели является то, что она состоит исключительно из твердых материалов, таких как ДСП, ЛДСП, массив дерева, стекло, пластик. Корпусная мебель, купить которую можно сегодня достаточно просто, должна отвечать некоторым требованиям.

      1. Внешний вид должен гармонично вписываться в интерьер помещения, находясь в едином стиле с окружающей обстановкой и создавая целостную картину при визуальном осмотре. Желательно воспользоваться консультацией опытного дизайнера интерьера, который прекрасно разбирается во всех стилях и направлениях и не допустит, чтобы один из элементов нелепо выбивался из общей направленности, либо произошло смешение абсолютно разных и несовместимых стилей.
      2. Качество материалов, из которых она изготовлена, должно отвечать требованиям безопасности для здоровья, экологичностью. Это значит, что, к примеру, древесно-стружечные плиты должны быть изготовлены без использования вредных клеящих смесей, протестированы на содержание формальдегида, что подтверждается соответствующими заключениями экспертизы.
      3. Практичность – это весьма важная сторона вопроса, на которую следует обращать пристальное внимание. К примеру, все полочки должны быть четко выверены по размерам, которые максимально соответствуют для хранения предполагаемых предметов. Книжные полки должны соответствовать размерам книг, слегка превышая их. Так как, если полка будет в два раза выше, большое пространство над книгами будет пустовать. И вид от этого будет нелепый, и пространство будет незадействованным.
      4. Габариты мебели должны соответствовать помещению. Большая мебель неуместна в маленьких комнатах и наоборот.

      Сочетание комфорта и красоты

      В последнее время заслуженной популярностью пользуется мебель с закругленными углами. Она и смотрится более мягко и нежно, и возможность удариться об нее, проходя мимо, сходит на нет. Особое внимание следует обратить на столы круглой и овальной формы. Помимо того, что такой стол дает возможность сидеть лицом ко всем присутствующим, а не боком, как это часто случается в случае использования традиционного стола прямоугольной формы, он абсолютно безопасен и не занимает много места. Поэтому он может быть расположен как в углу комнаты, так и в центре, прекрасно вписываясь в интерьер.

      Пользуются успехом раздвижные системы хранения. Благодаря их свойствам по максимуму экономить пространство и создавать единый образ, они занимают лидирующие позиции для обустройства и маленьких помещений, и больших. К тому же раздвижные двери имеют достаточно большую площадь, которую можно выгодно использовать, например, установив на ней зеркало на всю высоту, что визуально расширит площадь помещения в два раза. Если же это не актуально, можно подобрать вариант с изображениями и репродукциями картин. Либо просто выбрать классику – дерево либо шпонированное ДСП, имеющее сотни оттенков и структур, среди которых можно подобрать нужный вариант.

       

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