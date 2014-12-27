Ольга Павловец - обладательница актерских генов

Ольга Павловец начала проявлять творческие способности еще в возрасте 5 лет, когда в окружении подружек основала небольшой домашний театр «Квинтет». На импровизированной сцене ставились не детские шедевры Чехова, Шекспира. Неудивительно, что Олю потянуло на серьезные работы. Ведь ее домашнее окружение на тот момент вполне могло похвастаться достойными достижениями. Бабушка и дедушка проколесили весь Советский Союз как артисты-провинциалы, их сын занял должность художественного руководителя Астраханского Театра Юного Зрителя. А отец с матерью - ведущий артист Ленинградского ТЮЗа, актриса и преподаватель сценической речи бывшего ЛГТИТМИк.

Детство маленькой Оли было насыщенным, девочка училась то в легендарной гимназии (месте учебы ее прабабушки), то в школе искусств «Тутти», где осваивала азы музыкального искусства. На этом занятия будущей артистки не ограничились - был еще танцевальный кружок, откуда Оля сама решила уйти. Vilingstore поведает читателям еще больше подробностей о яркой творческой жизни юной Оли. Ведь путь талантливого человека не может быть скучным.

Будущая звезда телеэкранов Ольга Павловец, отойдя от театра, все же хотела попробовать себя в кино. Девушке не хотелось повторять судьбу непризнанных актеров театра. Она мечтала о другом: хотела добиться успеха на телевидение. По этой причине по окончанию института талантливая Оля переезжает в Москву, чтобы испытать судьбу.

Ольга Павловец: через тернии к звездам или дебют в кино

Дебютом артистки стала эпизодическая роль в сериале «Улицы разбитых фонарей-2». Надежды молодой актрисы не были оправданы, ведь сразу знаменитой она не стала, но и сдаваться не собиралась. Стучалась во все студии, хотела работать, пробовать себя в новых ролях. Попытки были удачными, вскоре девушке досталась главная роль в фильме «Стилет-2», а после него - предложения съемок в других кинолентах, почитать о которых можно, пройдя в каталог контента VilingStore .

В арсенале Ольги Павловец достаточно картин, в которых можно отметить ее превосходную игру. Каждую роль актрисе удается пропустить через себя, донести до зрителя именно так, как задумал режиссер. Благодаря этому публика проявляет симпатию к талантливой девушке. Киноактриса по достоинству считается любимицей не только зрительской аудитории, но и коллег по цеху. Многие актеры и артисты отмечают ее талант, искренность, простоту и доброту.

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