polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Ольга Павловец - обладательница актерских генов

      • Ольга Павловец - обладательница актерских генов

      Раздел: word9 Дата публикации: Вчера, 18:17
      (голосов: 1)

      Ольга Павловец начала проявлять творческие способности еще в возрасте 5 лет, когда в окружении подружек основала небольшой домашний театр «Квинтет». На импровизированной сцене ставились не детские шедевры Чехова, Шекспира. Неудивительно, что Олю потянуло на серьезные работы. Ведь ее домашнее окружение на тот момент вполне могло похвастаться достойными достижениями. Бабушка и дедушка проколесили весь Советский Союз как артисты-провинциалы, их сын занял должность художественного руководителя Астраханского Театра Юного Зрителя. А отец с матерью - ведущий артист Ленинградского ТЮЗа, актриса и преподаватель сценической речи бывшего ЛГТИТМИк.

      Детство маленькой Оли было насыщенным, девочка училась то в легендарной гимназии (месте учебы ее прабабушки), то в школе искусств «Тутти», где осваивала азы музыкального искусства. На этом занятия будущей артистки не ограничились - был еще танцевальный кружок, откуда Оля сама решила уйти. Vilingstore поведает читателям еще больше подробностей о яркой творческой жизни юной Оли. Ведь путь талантливого человека не может быть скучным.

      Будущая звезда телеэкранов Ольга Павловец, отойдя от театра, все же хотела попробовать себя в кино. Девушке не хотелось повторять судьбу непризнанных актеров театра. Она мечтала о другом: хотела добиться успеха на телевидение. По этой причине по окончанию института талантливая Оля переезжает в Москву, чтобы испытать судьбу.

      Ольга Павловец: через тернии к звездам или дебют в кино

      Дебютом артистки стала эпизодическая роль в сериале «Улицы разбитых фонарей-2». Надежды молодой актрисы не были оправданы, ведь сразу знаменитой она не стала, но и сдаваться не собиралась. Стучалась во все студии, хотела работать, пробовать себя в новых ролях. Попытки были удачными, вскоре девушке досталась главная роль в фильме «Стилет-2», а после него - предложения съемок в других кинолентах, почитать о которых можно, пройдя в каталог контента VilingStore.

      В арсенале Ольги Павловец достаточно картин, в которых можно отметить ее превосходную игру. Каждую роль актрисе удается пропустить через себя, донести до зрителя именно так, как задумал режиссер. Благодаря этому публика проявляет симпатию к талантливой девушке. Киноактриса по достоинству считается любимицей не только зрительской аудитории, но и коллег по цеху. Многие актеры и артисты отмечают ее талант, искренность, простоту и доброту.

      Заочно познакомиться с актрисой легко, посетив VilingStore. В каталоге статей собраны интересные истории из биографии артистки, описания фильмов с ее участием, а также снимки из личного архива, кадры из полюбившихся фильмов, сериалов.

      Loading...
      Алгоритм получения разрешения на трудоустройство
      word7

      Алгоритм получения разрешения на трудоустройство

      Чтобы оформить иностранцу разрешение на трудоустройство, придется для начала пройти через определенную процедуру, алгоритмы которой последний раз менялись летом 2013 года после того, как Кабинет Министров издал поставленные,...

      Лучший магазин салютов в Минске
      word7

      Лучший магазин салютов в Минске

      В преддверии Нового года всем хочется насладиться праздником в кругу близких и друзей. Но какой Новый год или Рождество обходится без праздничного салюта? Все мы любим смотреть на небо и наслаждаться, наблюдая за яркими...

      Покупать сувениры оптом теперь - просто
      word7

      Покупать сувениры оптом теперь - просто

      Подарки важная составляющая нашей жизни, с таким утверждением пожалуй, согласится каждый. Мы дарим подарки на праздники и получаем их на праздники, так иногда подарки бывают спонтанными, что еще приятнее, чем когда ждёшь подарок....

      Ваш дачный домик
      word5

      Ваш дачный домик

      Человек, который покупает дачный участок, получает не только кусок земли для выращивания овощей. Ведь дача - это еще и уютное местечко, в котором можно скрыться от проблем и просто отдохнуть на природе. Поэтому очень важно...

      В Полоцком дворце культуры подвели итоги «Искусства без границ»
      Новости региона

      В Полоцком дворце культуры подвели итоги «Искусства без границ»

      В Полоцком Дворце культуры прошли торжественные мероприятия посвященные подведению итогов «Искусства без границ», проводимого в течении года масштабнейшего культурного проекта.  В рамках проекта полочане получили...

      Преимущества покупки билетов в театры Москвы
      word3

      Преимущества покупки билетов в театры Москвы

      Несмотря на то, что кино и телевидение развиваются стремительными темпами, билеты в театр не перестают пользоваться повышенным спросом. К тому же сегодня выбрать спектакль и заказать место в зрительном зале можно не выходя из...

      Актерское мастерство будет преподаваться в Полоцке
      Новости региона

      Актерское мастерство будет преподаваться в Полоцке

      В городе Полоцк планируется открытие школы актерского мастерства ученики которой будут обучаться актерскому мастерству, основам сценической речи, вокалу, хореографическому искусству.   Основателем школы станет режиссер...

      В Новополоцке состоялся финал конкурса «Педагогический дебют»
      Новости региона

      В Новополоцке состоялся финал конкурса «Педагогический дебют»

      Одержать победу было непросто: 42 педагога, пригласившие членов жюри на 1-й этап состязания – «Открытый урок», достаточно убедительно продемонстрировали свои знания и умения в ведении образовательного процесса. Далее им...

      Кремлевский Дворец – один из самых популярных концертных залов России
      word

      Кремлевский Дворец – один из самых популярных концертных залов России

      Кремлевский Дворец, находящийся в самом сердце Москвы, был открыт в 1961 году. Инициатором строительства этого сооружения выступал Никита Хрущев. Первоначально данное здание предназначалось для проведения различных...

      Что почитать интересного на сайте ReadRate?
      Культура

      Что почитать интересного на сайте ReadRate?

      Недели две назад озадачилась я поиском одной, как оказалось  весьма редкой книги:  Нора Галь "Слово живое и мертвое". Заинтриговала рецензия на этот труд и очень захотелось прочесть. Согласно описанию, в книге...

      Добро возвращается благодарностью
      Новости региона

      Добро возвращается благодарностью

      Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь студенческий театр "Арт” Полоцкого госуниверситета представил премьеру спектакля "Памятник”. Алеся Павлович, для "Информ Плюс” Пьеса поставлена по сценарию...

      Весна приветствует Королеву
      Новости региона

      Весна приветствует Королеву

      В Полоцком государственном университете выбрали самую обаятельную и грациозную девушку. Титула «Королева Весна» удостоена студентка 3-го курса геодезического факультета Ольга Лубочко. Многочисленных зрителей и членов жюри...

      Большой театр Беларуси приглашает встретить старый Новый год на балу
      Культура

      Большой театр Беларуси приглашает встретить старый Новый год на балу

      13 января 2014 года, в 19 часов 30 минут, в ночь празднования старого Нового года, в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси пройдет "Большой новогодний бал в Большом театре". Для участников бала...

      Названы самые прибыльные актеры 2014 года
      Культура

      Названы самые прибыльные актеры 2014 года

      Звезда серии фильмов "Голодные игры" актриса Дженнифер Лоуренс возглавила список самых кассовых голливудских актеров, опубликованный в пятницу журналом Forbes. За 2014 год картины с участием 24-летней актрисы собрали в...

      В тихую, размеренную жизнь полочан внёс интригу и веселье «Бабий бунт»
      Новости региона

      В тихую, размеренную жизнь полочан внёс интригу и веселье «Бабий бунт»

      Благодаря действующему на Полотчине проекту «Искусство без границ»,  жителям нашего региона нет необходимости  выезжать из родного  города в областной центр или столицу, чтобы утолить душевный голод....

      Искусство смягчает нравы, стирает границы
      Новости региона

      Искусство смягчает нравы, стирает границы

      Искусство без границ уверенно шагает по Полоцкой земле, принося новые встречи с интересными людьми, одаривая полоцкого зрителя интересными постановками, внося в повседневные осенние будни яркость ощущений и разнообразие эмоций....

      Полочанам открылась тайна сновидений Дон Кихота
      Новости региона

      Полочанам открылась тайна сновидений Дон Кихота

      14 октября жителям  и гостям Полоцка стало известно, что же снится Дон Кихоту. На сцене ДК «Стекловолокно» состоялось выступление  Белорусского государственного академического музыкального театра, который  из...

      Над Полоцком звучит Штраус
      Новости региона

      Над Полоцком звучит Штраус

      Над славным городом Полоцком, колыбелью  белорусской духовности и культуры, растворяясь в прохладе осеннего воздуха,  звучат мелодии Штрауса. Столь знаменательное событие стало реальностью, благодаря действующему...

      Память об этой великой актрисе всегда будет жить в наших сердцах
      Разное

      Память об этой великой актрисе всегда будет жить в наших сердцах

      Людям старшего поколения, да и молодым ценителям кино хорошо известна талантливая актриса Нонна Мордюкова (официальный сайт www.mordukova.ru). Фильмы с её участием пользуются огромной популярностью и сегодня. Она...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки

    Приглашаем на мероприятия ХХХ


    Везучий случай (2016)

    Везучий случай (2016)


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь