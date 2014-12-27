Ольга Павловец - обладательница актерских генов

Детство маленькой Оли было насыщенным, девочка училась то в легендарной гимназии (месте учебы ее прабабушки), то в школе искусств «Тутти», где осваивала азы музыкального искусства. На этом занятия будущей артистки не ограничились - был еще танцевальный кружок, откуда Оля сама решила уйти. Vilingstore поведает читателям еще больше подробностей о яркой творческой жизни юной Оли. Ведь путь талантливого человека не может быть скучным.
Будущая звезда телеэкранов Ольга Павловец, отойдя от театра, все же хотела попробовать себя в кино. Девушке не хотелось повторять судьбу непризнанных актеров театра. Она мечтала о другом: хотела добиться успеха на телевидение. По этой причине по окончанию института талантливая Оля переезжает в Москву, чтобы испытать судьбу.
Ольга Павловец: через тернии к звездам или дебют в кино
Дебютом артистки стала эпизодическая роль в сериале «Улицы разбитых фонарей-2». Надежды молодой актрисы не были оправданы, ведь сразу знаменитой она не стала, но и сдаваться не собиралась. Стучалась во все студии, хотела работать, пробовать себя в новых ролях. Попытки были удачными, вскоре девушке досталась главная роль в фильме «Стилет-2», а после него - предложения съемок в других кинолентах, почитать о которых можно, пройдя в
В арсенале Ольги Павловец достаточно картин, в которых можно отметить ее превосходную игру. Каждую роль актрисе удается пропустить через себя, донести до зрителя именно так, как задумал режиссер. Благодаря этому публика проявляет симпатию к талантливой девушке. Киноактриса по достоинству считается любимицей не только зрительской аудитории, но и коллег по цеху. Многие актеры и артисты отмечают ее талант, искренность, простоту и доброту.
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