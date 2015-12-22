Услуги гадалки – возможность стать свидетелем чуда

Интересно знать, какое развлечение сегодня наиболее востребовано в бывших странах СНГ? Мы уже не говорим о Европе или Америке. Конечно, если мы скажем ключевые названия «Лас-Вегас» и «Невада» - вы догадаетесь, о чем речь. И, тем...
В последнее время очень много людей выявляют желание взять кредит. Обусловлено это желанием людей приобретать вещи на которые у них нет в данный момент столько денег. Так, часто бывает ведь не все люди имеют огромные средства, но...
В современном мире, очень трудно поверить в магию и в какие то потусторонние силы. Хотя безусловно есть люди которые в это верят, и даже пользуются этим в своих целях. Не всегда такие цели хорошие или безобидные. Иногда это...
Интернет-сообщество давно требует создания специализированных ресурсов позволяющих получить все ответы на любые интересующие человека вопросы. Помощь других людей, как универсального источника информации, может понадобиться...
По поручению Александра Лукашенко, новый президентский помощник по Витебской обл., а также губернатор, должны заняться созданием хорошего областного кадрового резерва. Заявление президента прозвучало сегодня, 22.12.2015г. на...
Хотите жить и работать в Италии, но не знаете с чего начать? Эти чувства вполне оправданы. Миллионы людей мечтают переехать в другую страну и благоустроить в ней свою жизнь. Но из-за страха ко всему новому и непривычному,...
Стартует один из самых популярных мини-футбольных турниров - XXI открытый чемпионат Новополоцка по мини-футболу. За время существования массовых футбольных соревнований они претерпели немало изменений: менялись участники,...
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В Витебске планируется постройка собора, по своему образу являющегося точной копией Софийского собора города Полоцка. Новый собор должен будет выглядеть как Полоцкий, до изменений которые внес в его перестройку архиепископ...
Жизнь такая штука, что никогда заранее не знаешь с чем можно столкнуться, и какие проблемы ждут впереди. Если говорить словами одной известной поговорки, то постелил бы соломку, если бы знал, где падать буду. Но жизнь – штука...
Если вы устали жить в тесной квартире и вас всё чаще посещает мысль о просторном жилище, если загазованный воздух постоянно проникает в открытые окна, если вы всё чаще вздыхаете и задыхаетесь от некомфортности своего...
Наше время – это время соблазнов! Практически у каждого современного человека есть вредные привычки и зависимости от них. Так одни люди курят, другие употребляют наркотики, третьи имеют зависимость от алкоголизма, а четвёртые...
Когда встает вопрос, касающийся юриспруденции, то знающие люди советуют не испытывать судьбу, а сразу же обратиться к профессионалам, которые на подобных делах, как говорится, «не одну собаку съели». Конечно же, можно...
В жизни любого человека рано или поздно может наступить такой момент, когда без высококвалифицированной помощи ему просто не обойтись. Причем не играет существенного вопроса, какой именно стороны жизненного пути это касается...
Кто-нибудь слышал о такой профессии, как арбитражный адвокат? Чем же он занимается? Говорят, он ведет дела в арбитражных судах, представляет интересы организаций, предпринимателей, решает корпоративные споры. Арбитражный...
В современном мире едва ли можно найти хотя бы одного единственного человека, который бы не знал о том, что необходимо оказывать помощь своему ближнему! Однако далеко не все и не всегда хотят это делать! Многие списывают то, что...
Пространство любого помещения, будь то жилое, офисное или иное помещение смотрелось бы как "не оформленное", если бы отсутствовал всего лишь один единственный элемент - двери. Они не только позволяют формировать и зонировать...
[b]Страна: $5 000 000 Жанр: боевик, триллер, драма Режиссер: Айзек Флорентайн Бюджет: $5 000 000 Время: 89 мин. / 01:29...
Даже в наш мир высоких технологий. Люде не перестают верить в предсказания, гадания. Все хотят знать свое будущее. Но есть и еще одна интересная тема – это гороскоп. Гороскоп помогает сориентироваться в той или иной...