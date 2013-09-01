Гипсокартон – незаменимый материал, который используется для отделки стен и потолков, создание легкий конструкций, перекрытий, стен. Гипсокартон приобрел достаточно большую популярность, строительство и ремонт практически каждой квартиры включает в себя покупку и использование гипсокартона разного типа. Существуют различные версии для использования в ванне, жилых комнатах, туалетах.

Создателем гипсокартона принято считать Августина Сакетта – именно он первый придумывал пропитывание картон гипсом использовать в качестве строительного материала. Случилось это в XIX веке, и, конечно, за без малого двести лет гипсокартон сильно изменился. Во-первых, его производство стало стандартизированным: практически вся продукция имеет фиксированные размеры, а производители стараются делать гипсокартонные листы одного размера, чтобы упростить жизнь своему потребителю. К тому же, сегодня производство гипсокартона сопряжено с использование различных присадок и добавок, дающих гипсокартону новые свойства, не присущие гипсу вовсе.

Размеры гипсокартонных листов, как уже было сказано, стандартизированы. Как правило, используются листы размером 2,5 на 1,2 метра. Особенность таких листов гипсокартона состоит в том, что они имеют площадь ровно в 3 квадратных метра, а, следовательно, очень легко подсчитать количество необходимых листов, зная площадь поверхность, с которой необходимо провести отделочные работы. Кроме того, достаточно популярными являются листы размером 3 на 1,2 метра, а также листы 2 на 1,2 метра. Первые листы удобны тогда, когда необходимо покрыть большое количество площади, например, полоток или стены в помещении с высоким потолком. Более мелкие части гипсокартона удобны в том случае, если необходимо сделать сложный потолок с большим количеством мелких элементов, или большое количество дверных или оконных откосов.

Существуют также влагостойкие и огнеупорные версии гипсокартона. Влагостойкий картон имеет аббревиатуру ГКВЛ, а также зеленый цвет картона. Огнеупорные версии гипсокартона имеют красные надписи на обратной стороне. Существую и комбинированные гипсокартонные листы, которые одновременно и огнеупорные, и влагостойкие. Они имеют зеленый цвет и красные надписи. Как правило, влагостойкий гипсокартон применяется в туалетах и ванных, огнестойкой – в котельных и коридорах.

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