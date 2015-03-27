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      • Билеты на Кубок конфедераций: даты матчей, стоимость, заказ

      Раздел: word8 Дата публикации: Вчера, 12:30
      (голосов: 1)

      Кубок конфедерацийПриобретение билетов онлайн – популярная услуга, которая реализуется не только в спортивной среде. Так приобретаются билеты в театр, кино и т. п. Большинство пользователей ценит такие сервисы, так как благодаря им можно в спокойной обстановке быстро выбрать интересующий билет, подходящий по цене и другим параметрам. При этом, можно воспользоваться как электронным билетом, так и заказать доставку бумажного билета с курьером по указанному адресу.

      О соревновании

      Кубок конфедераций – важно спортивное событие, приводящееся под эгидой ФИФА за 12 месяцев до футбольного Чемпионата мира. Проходят игры в государстве-хозяине будущего чемпионата. И в 2017 году такой страной стала Россия. Все игры проходят на различных стадионах в различных городах. Сам Чемпионат пройдет с 17 по 2 июля. Билеты на Кубок конфедераций есть в продаже уже сейчас по стартовым ценам.

      В соревновании за трофей участвуют восемь национальных команд. Это существующий чемпион мира (в 2017 году это Германия), хозяйка будущего Чемпионата (Россия) и шесть победителей главных континентальных футбольных соревнований (Камерун в Африке, Чили в Южной Америке, Мексика в Северной и Центральной Америке, Португалия в Европе, Новая Зеландия в Азии, Австралии в Океании).

      График игр

      Матчи проходят в двух группах, по 6 игр в каждой. В результате проводится два полуфинала – между первым место группы и А и вторым местом группы В и первым местом группы В и вторым местом группы А. После этого между двумя чемпионами проводится финальный матч.

      Соперники определяются жеребьевкой. В группе А 17.06 в Санкт-Петербурге на стадионе Крестовский пройдет игра Россия-Новая Зеландия. Игра Португалия-Мексика пройдет на стадионе Казань Арена 18.06. А 21.06 пройдут матчи Россия-Португалия и Мексика-Новая Зеландия, на стадионах Открытие Арена в Москве и Фишт в Сочи, соответственно. Также две игры состоятся 24.06. На стадионе Казань Арена сыграют Мексика и Россия. А на стадионе Крестовский в Санкт-Петербурге – Португалия и Новая Зеландия.

      В группе В пройдет матч между Камеруном и Чили 18.06 на стадионе Открытие Арена в Москве. А на стадионе Фишт в Сочи 19.06 Германия сыграет против Австралии. Два матча пройдут 22.06. Камерун с Австралией сыграют на стадионе Крестовский в Питере, а Германия и Чили сразятся на стадионе Казань Арена. Два матча пройдет и 25.06. На стадионе Фишт встретятся Германия и Камерун. А на стадионе Открытие Арена – Австралия и Чили.

      После этого состоятся полуфиналы. На стадионе Казань Арена 28.06, на стадионе Фишт – 29.06. Финальная игра будет проведена 2.06 на стадионе Крестовский, игра за третье место – 2 июля на стадионе Открытие Арена.

      Приобретение билетов

      Для того чтобы купить билеты на Кубок конфедераций 2017 достаточно выбрать регион в верхней строке на главной странице, а затем, интересующий матч из списка. Нажав на кнопку «Купить билет», пользователь перенаправляется на страницу со схемой трибун. Там можно выбрать подходящий билет, как по расположению, так и по ценовой категории.

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