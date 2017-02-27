Строительство дома под ключ – трудноемкая и архиважная работа, где все нужно тщательно продумать до мелочей. Это и сумма в смете, и поиск бригады строителей, и подбор материалов, причем с каждым из этих пунктов могут возникать не самые приятные сюрпризы. Это часто приводит к довольно неприятным последствиям – заказчик опустошен морально и финансово, а его надежды на собственный надежный коттедж разваливаются, как карточный домик.

Лучшим решением в данной ситуации может стать строительство дома под ключ, когда бригада профессионалов выполняет все этапы работ – начиная с проектирования и заканчивая внутренней отделкой дома вашей мечты. Все, что остается заказчику и его семье – просто въехать в новое жилье и праздновать новоселье. При этом строительство дома под ключ вовсе не означает, что вы будете пассивным наблюдателем. Обычно заказчик сможет контролировать ход работы на каждом этапе, меняя и корректируя планы по мере необходимости.

На сегодняшний день существует немало бригад и строительных компаний, предлагающих построить дом под ключ за минимально возможные сроки. При этом самое сложное – среди массы предложений не ошибиться и выбрать действительно профессионалов, в квалификации которых у вас не будет ни малейшего сомнения. Именно поэтому заказчику также необходимо иметь хотя бы минимальное представление об этапах строительства коттеджа, технологиях работы и выборе стройматериалов.

Как возвести дом под ключ – этапы работ.

Строительство любого здания начинается с этапа проектировки. При этом, рассматривая в Сети картинки красивых домов, мало кто понимает, что в реальности такой коттедж будет выглядеть совсем по-другому. Именно поэтому, кроме красочных картинок из каталога компании, лучше всего увидеть вживую готовые дома, которые находятся на стадии завершения. Не стоит забывать также о том, что такие пункты, как возможность внесения изменений в проект или размер заработной платы мастерам, также должны быть предписаны в договоре заранее.

После завершения стройки заказчик должен принять работу по всем правилам. При этом также стоит обратить внимание на ряд нюансов. Уделите должное внимание подвалу и чердаку дома, поскольку крыша может начать протекать, а в подвале может быть сыро. Не поленитесь проверить гидроизоляцию, а также вооружитесь уровнем для определения того, насколько ровные стены. Осмотрите дом снаружи и изнутри на наличие дефектов, которые часто незаметны с первого взгляда.

Дом из сруба должен обладать необходимым уровнем влажности. Для древесины этот показатель составляет 16% для клееного бруса и 22% для оцилиндрованных бревен. Посмотрите на древесину – вас должны насторожить пятна и потемнения. Обратите внимание на то, как подведены инженерные системы, а при обнаружении неисправности обязательно оповестите об этом рабочих, поскольку даже маленький дефект со временем станет серьезной неприятностью.

Чтоб не быть обманутым при сдаче дома зимой или в период межсезонья, обратите внимание на то, как реагирует здание на изменение погодных условий. Также узнайте все о технических характеристиках, максимальном пределе мощности и возможностью подведения дополнительных коммуникаций, изучите проекты и цены строительства домов под ключ и только тогда займитесь строительством дома.

Проверить репутации строительной компании лучше всего, поинтересовавшись у других заказчиков качеством работ и соблюдением сроков. Качественные дома, которые служат не один год, станут лучшим подтверждением добросовестности фирмы.

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