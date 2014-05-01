До конца не разбираетесь в трубах, а купить нужно уже сейчас? Мы поможем!

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Итак, для начала разберемся, что такое труба в классическом понимании этого слова.





Во-первых, это своеобразное промышленное изделие разного вида профилей: от фигурных и до обычных круглых, и, что немаловажно, диаметр такого изделия всегда в несколько раз меньше длины, - это закон. Во-вторых, трубы используются в разного вида сферах деятельности, например, водогазопроводная предназначена для того, чтобы по ней проходили сыпучие, жидкие, либо же газообразные материалы, также она служит заготовкой при переработке металлов и в машиностроительной сфере. Кроме того, часто ее используют как некий элемент конструкции при сооружении зданий разного типа.





Какие бывают трубы?





Во-первых, нужно понимать, что единоверной типологии труб нет, как нет и унифицированного деления их на виды. В целом, трубы можно распределить по категориям исходя из того, какая у той или иной трубы форма поперечного сечения, какую технологию использовали при ее производстве и каким материалом пользовались для первичного ее изготовления. По форме, - вопросов нет, ведь вы лучше ориентируетесь, какая именно труба вам нужна для потребностей, и в состоянии ее выбрать. А вот способ изготовления играет важную роль при дальнейшем использовании труб, и встречается здесь всего две категории, такие как электросварная и бесшовная. Что касается материала, а точнее материалоемкости, - то здесь нужно очень четко понимать, где именно вы будете использовать трубу, чтобы не переплачивать за цену за материал высшего класса. Все потому, что цена зависит от количества нужных метров трубы – ведь есть материалы как дороже, так и дешевле.





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