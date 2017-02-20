Ремонт iphone 7: особенности от mobremonter.ru

Зеркально-глянцевый или матовый красавец в пяти потрясающих цветовых решениях с ультратонким корпусом, с обновленной камерой, усовершенствованной батарей – такой гаджет станет стильной и функциональной правой рукой своего владельца, предметом гордости, незаменимым другом и помощником.
По мнению mobremonter.ru, достоинства этого «яблочного чуда» можно перечислять довольно долго: сенсорная технология обеспечивает достижение требуемого эффекта при минимальном числе нажатий, 7 мегапиксельная Facetime HD камера с передовой технологией Quad Full HD делает возможной съемку с приличным качеством даже в условиях недостаточного освещения, предмет особой гордости создателей – беспроводная гарнитура.
Однако, как говорится, что один человек создал, другой всегда сломать может. Поэтому, невзирая на все достоинства девайса, ремонт iPhone 7 является услугой очень востребованной (подробнее - http://mobremonter.ru/remont-iphone-7/). Справедливость требует отметить, что когда речь идет о такой технике, как айфоны, серьезные поломки чаще всего связаны с неаккуратностью владельцев.
Одной из наиболее частых причин неисправностей гаджета, являются разного рода механические повреждения. Многие предпочитают носить свои смартфоны в заднем кармане брюк, что значительно повышает риск их повреждения. Очень часто причиной поломки является попадание влаги. Отсюда и рейтинг основных ремонтных мероприятий: замена поврежденного экрана, работы по восстановлению платы после попадания на нее влаги (самым безопасным вариантом является вода, сложнее последствия попадания жидкостей с более агрессивной средой – алкоголь, сладкие, кислые напитки). Часто гаджету требуется замена кнопок, замена аккумулятора и иных комплектующих.
Одной из характерных особенностей айфонов, начиная с четвертого поколения, является необходимость замены всего экранного модуля при повреждении только стекла, даже если кажется, что все работает. Это связано с тем, что компания Apple спроектировала дисплей как цельную деталь. Все ее составляющие части - матрица, выводящая изображение, сенсор, подсветка, рамка, для крепления дисплея к корпусу, стекло, защищающее хрупкие матрицу и сенсор – склеиваются и спаиваются при производстве. Именно поэтому руки и отвертка не помогут заменить стекло, хотя в условиях сервисного центра возможны варианты решения проблемы.
Источник информации http://mobremonter.ru/.
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