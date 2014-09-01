Flow – качественный производитель креплений, ботинок и сноубордов

Первый своего рода сноуборд изобрели в 1960-х годах. Американец Шерман Поппен взял две лыжи, соединил их между собой и подарил для забавы дочке. Такой снаряд получил название снерфер и отличался от современных сноубордов тем, что не имел креплений. Держались на снерфах с помощью веревки, один конец которой был в руках райдера, а другой привязан к снаряду. В современном же мире крепления для сноуборда очень важный элемент экипировки. От их качества зависит не только контроль над доской, но и безопасность райдера. На данный момент многие компании специализируются на производстве креплений. Одну из лидирующих позиций занимают, например, крепления Flow. За какие заслуги? Этот вопрос и предлагаем обсудить.
Flow – в мире производства сноубордической экипировки далеко не новичок. В начале 90-х годов прошлого века владельцы компании по производству оборудования для виндсерфинга обратили внимание, что сноубордический рынок испытывает нехватку в качественных креплениях. Все свои силы, под чутким руководством инженера Вернера Джетмара, бренд направил на разработку совершенно новой конструкции креплений для сноуборда. И уже в 1996 году на специализированной выставке в Мюнхене компания Flow презентовала свои крепления, которые отличались тем, что все его элементы обхватывали ботинок благодаря единственной металлической силовой нити.
Крепления для сноуборда Flow стали популярными среди райдеров достаточно быстро. Все благодаря двум особенностям. Во-первых, крепления Flow обеспечивают максимальный контакт ботинка с доской. В результате чего возрастает отзывчивость, что позволяет сноубордисту тратить сил намного меньше. Во-вторых, крепления Flow весьма надежны, но комфортны, райдер не испытывает никаких болезненных ощущений. Этого удалось добиться благодаря тому, что крепления для сноуборда Flow вместо двух, имеют один широкий стреп, который максимально улучшает передачу энергии от ботинка к доске, но при этом не вызывает передавливания ног.
Крепления для сноуборда Flow привлекательны и тем, что подходят под любые ботинки. Но бренд решил вести работы и в этом направлении. В том же 1996 году на той же выставке в Мюнхене компания презентовала и ботинки для сноуборда. Представленные сноубордические ботинки Flow по тем временам были изготовлены по самым современным технологиям. Например, первые ботинки для сноуборда Flow были оснащены титановыми вставками. Благодаря этому ноу-хау ботинки Flow являются очень устойчивыми, комфортными, а также теплоемкими.
На сегодняшний день сноубордические ботинки Flow выпускаются для различных стилей, будь то фрирайд или фристайл. Кроме того, ботинки Flow производятся как в женских, так и в мужских вариантах.
В 2002 году компания Flow выпустила в свет и линейку, состоящую из 14 сноубордов. Презентованные сноуборды Flow отличались тем, что обладали деревянным сердечником от носа до хвоста. Купить сноуборд Flow сегодня может любой желающий, бренд выпускает доски как для новичков, так и профессионалов. Изюминка бренда – деревянный сердечник, который является залогом прочности и износоустойчивости доски. Кроме того, сноуборды Flow производятся по специальной технологии поглощения вибраций. Благодаря чему процесс катания становиться еще более комфортным.
На сегодняшний день компания Flow – один из мировых лидеров по производству креплений для сноуборда, а также ботинок и непосредственно самих досок. Каждый новый сезон инженерам компании удается поднять планку качества еще выше. Убедиться в этом вы можете лично. Купить сноуборд Flow, а также крепления и ботинки, вы всегда можете в интернет-магазине BOARDSTRIKE. Продукция Flow действительно может похвастаться своим качеством. Ведь недаром в команду бренда входят те сноубордисты, которые не единожды выигрывали Олимпийские игры.
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