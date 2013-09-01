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      • Натяжные потолки в Подольске от компании «Coplast»

      Раздел: word8 Дата публикации: Вчера, 09:15
      (голосов: 1)
      Натяжные потолкиКомпания «Coplast» рада предложить своим клиентам установку натяжных потолков в Подольске любой сложности по цене себестоимости. На сайте компании https://coplast.ru/natyazhnie-potolki-v-podolske/ можно ознакомиться со всем многообразием предложенных вариантов, с основными характеристиками материала, его плюсами и минусами, ориентировочными ценами.

      Современные решения

      Бригада высококвалифицированных специалистов профессионально и оперативно превратит любое помещение в дизайнерский шедевр. Натяжные потолки изготавливаются из полотен поливинилхлоридной плёнки под размеры каждого конкретного помещения. Технология монтажа достаточно проста, но при этом надёжна. Что привлекательно – их можно делать даже в помещениях с небольшой высотой потолка. Главное правильно подобрать цвет и фактуру материала, чтобы визуально увеличить комнату.

      Применение

      Сырьё, которое используется при устройстве натяжных потолков в Подольске, многофункциональное:
      Дает возможность создавать идеально гладкие поверхности.
      Различные оригинальные многоуровневые формы, что позволяет реализовать любые творческие замыслы.
      С помощью многоуровневых конструкций можно легко спрятать ненужные коммуникации или же выполнить зонирование помещения. 
      Производители ПВХ пленки для натяжных потолков дают гарантию на эксплуатацию материала без потери качества сроком более 15 лет.

      Советы по выбору

      Для того, чтобы сделать правильный выбор из достаточно широкого ассортимента натяжных потолков в Подольске, следует учитывать такие рекомендации:
      • Гармоничность изделия с интерьером в помещении.
      • Полотно натяжного потолка позволяет зрительно расширить свободное пространство в помещении, прекрасно скрывает все дефекты старого ремонта и разные коммуникации.
      • Матовые покрытия идеально смотрятся в жилых комнатах.
      • Глянцевые покрытия больше подходят для зданий с низкими потолками.
      • Можно применять для кухонь и ванных комнат.
      Полотна из ПВХ имеют хорошую влагостойкость и без проблем выдерживают нагрузку до ста литров на квадратный метр площади. Также очень просто моются.
      Возможность скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства комнаты за счет цветовой гаммы потолка.
      Например, красный цвет в любых оттенках визуально уменьшает пространство, белый и синий, наоборот, увеличивает. Оранжевый цвет прекрасно смотрится в небольших комнатушках.
      Что следует подчеркнуть – универсальность натяжных потолков. Благодаря своей гипоаллергенности и экологической безопасности они применяются в помещениях любого типа (от больниц и детсадов до кафе и ресторанов и т.д.).
      Компания «Coplast» идет в ногу с модными тенденциями и постоянно обновляет свой ассортимент. Благодаря этому заказчики могут приобрести прекрасный натяжной потолок в Подольске в соответствии с личными предпочтениями и финансовыми возможностями.
      Сделать заказ прямо сейчас достаточно легко – оставьте заявку на сайте https://coplast.ru/natyazhnie-potolki-v-podolske/ либо позвоните по указанному контактному телефону. Менеджеры свяжутся с Вами для уточнения деталей. Цены компании доступны всем. Установив натяжные конструкции, клиенты долго будут радоваться новому современному ремонту.
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