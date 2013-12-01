Как сделать уютнее спальню

После трудоемкого дня, в котором было и плохое, и хорошее, хочется немного умиротворения и отдыха. Переступая через порог спальни, каждый из нас мечтает инстинктивно оставить все негативное позади, оставить то, что нас днем коснулось. И если в комнате царапнуло что-то взгляд, нормального сна и отдыха не будет уж точно.
Человеку физиологически спать удобнее даже на твердом камине из гранита, если он повторяет точно впадины, выступы, контуры тела человека. Это означает, что спальня – это не только то место, где спят. В спальне должна еще отдыхать душа. И подумывая о том, как спальню обустроить, следует помнить, что тут нет мелочей, ведь в ней отдыхать придется до следующего ремонта.
Если выбирать для спальни место в квартире панельного здания, то тут, как правило, есть два варианта. Выбрать самую дальнюю комнату (она нее такая шумная, как другие комнаты), либо выбрать самую маленькую. В идеале спальня должна находиться с юго-восточной или восточной стороны. Когда вы будете просыпаться по утрам, вы будете окунаться в море солнечного света. Это может вызвать лишь положительные эмоции.
В двухэтажном доме комнаты стариков должны находится на первом этаже, а родителей и детей – на втором. Если с улицы мешают шумы, в спальне необходимо поставить стеклопакеты.
Спальня считается только вашей территорией. Не обязательно вовсе, чтобы тут был такой же стиль, как в остальных комнатах. Если другие комнаты подсознательно оформляются для гостей, соседей и друзей, то спальная комната должна только вам нравится, и лишь вы должны в ней себя чувствовать уютно и комфортно. Но все-таки есть некоторые особенности, к которым необходимо прислушаться, чтобы окончательно не испортить стиль помещения.
Кровать – это главная деталь спальни. Она должна находится параллельно оконному проему, но и на метр от отопительной батареи. У окна расположить нужно столик или прикроватную тумбочку. Чаще всего мы храним белье именно в этой комнате. Соответственно в спальне будет уместен шкаф-купе. Это решение будет идеальным для небольшой комнаты, а его встроенные дверцы с зеркалами увеличат визуально пространство помещения. Над кроватью нельзя размещать никакие массивные картины, люстры и полочки. Будет подспудно появляться ощущение, словно они на вас падают, потому сон не будет уже спокойным.
Пуфики, трельяжи, комоды могут тоже находиться в спальне. Но это обязательно должен быть ансамбль. В спальнях большого размера установить можно кровать, оснащенную балдахином – красиво и роскошно. Лучше сделать полы, мебель и кровати из натурального материала, так как дерево оказывает положительное влияние на человеческий организм. Также натуральными должны быть коврики и ковры около кровати: льняные, меховые, шерстяные.
Двуспальную кровать желательно поставить к стенке изголовьем вплотную, но никак не боком. С кровати также должна быть видна входная дверь в спальню. Комнатные растения придадут спальне шарм, плюс обогатят кислородом комнату и устранят углекислый газ.
Цвета играют важную роль – это смогла доказать медицина. Оттенок, который собой представляет электромагнитные волны, может по-разному влиять на человеческий организм. Соответственно и на то, как человек спит и просто отдыхает.
Оттенков, конечно же, существует большое количество. Тарракотовый – это мягкий оттенок коричневого цвета. Точнее он является его пастельным тоном. Такой оттенок сделает спальню спокойнее и уютнее.
Помимо этого, восприятие оттенка зависит еще от возраста человека: если на молодежь возбуждающе действуют красные тона, то пожилых людей они станут просто раздражать. Таким людям подойдут пастельные теплые оттенки (кремовый, лимонный).
Основное правило – свет в спальне должен быть приглушенным и неярким. Яркий, раздражающий свет станет вызывать дискомфорт особенно после пробуждения. Если вы любите читать перед сном, тогда вам подойдет такой свет, который будет падать равномерно со всех сторон на книгу. Каждая локальная подсветка поможет спальню разделить на определенные зоны. Если вы не хотите пугаться своей тени, установите дополнительную мягкую подсветку. Не имеет значения, что она освещать будет, самое главное – создать световой фон.
Если вы хотите побольше изучить дизайнерские задумки или получить на эту тему профессиональный совет, тогда заходите сюда http://ukvartira.ru/dizajn_interera/.
Абсолютно каждый хочет иметь уютный уголок в своём доме или квартире. Для многих важнее всего, то как уютно они себя чувствуют находясь в спальной комнате. Это не удивительно ведь, в спальне человек проводит каждый день. Первое...
В современном мире, для того чтобы купить кровать двуспальную не понадобится тратить слишком много времени, ведь возможности интренет-магазинов позволяют сделать это здесь, сейчас и сегодня. Если говорить о конструкторских...
Получивший наибольшее распространение и востребованным видом шкафов-купе, которым многие жильцы, как небольших по своей площади квартир, так и крупногабаритных квартир, отдают предпочтение, являются встроенные шкафы. Данные шкафы...
При подборе элементов интерьера спальни рекомендуется отталкиваться от функционального предназначения комнаты - помещение является местом для комфортного отдыха и сна. Особое внимание при реализации дизайнерских задумок стоит...
При меблировке комнат в доме, любая хозяйка обращает внимание на мелкие детали, на то, что и где стоит, какова расцветка, как гармонируют вместе и так далее. Особенно щепетильно хозяюшки относятся выбору спальной...
Для любой пары самым уютным местом в их гнездышке считается спальня. Именно эта комната считается тем самым местом, где можно полностью расслабиться, где чувствуешь себя уютно и комфортно....
Спальня, которая красиво декорирована и в которой стоит правильно подобранная мебель, располагает к сладким снам и романтике. Проектирование интерьера этой комнаты должно быть ориентировано на образ жизни обитателей дома....
Спальня – это то место, где все должно быть идеально как антураж, так и аура. Все должно способствовать идеальным отношениям, гармонии и любви. Многое влияет на гармонию в спальне: это обои, мебель, и конечно, постельное белье....
Когда человек приобретает собственное жилище, то моментально пытается сделать ремонт и конечно, установить новую мебель. Но зачастую это не всем под силам. Посему люди делают ремонт частями, впрочем как и покупают обстановку в...
Человек немалую часть своего времени проводит во сне. Здоровый и полноценный сон в большой степени зависит от кровати, на которой вы спите. Поэтому, если вы выбираете для сна между диваном и кроватью, советуем свой выбор на...
Трудно представить нашу жизнь без зеркал. В каждом доме и в каждой квартире имеется как минимум два зеркала. Сегодня речь пойдёт о том, сколько же зеркал необходимо иметь дома, как с помощью зеркал изменить интерьер, как...
Лет 30-40 назад очень модны были торшеры. Они были и в спальне у кровати, и в гостиной около дивана, и даже в коридоре. Потом как-то торшеры заменили бра. Эти маленькие настенные светильники появились в каждом доме, в каждой...
Безусловно, нет такого человека, который бы не ценил комфорт и уют. Особенно, если дело касается одной из самых приятных сторон нашей жизни, сна. Во сне организм человека отдыхает, набирается сил и, даже, молодеет. Поэтому...
Психологи, а также эзотерики всего мира вот уже не первый год подряд и практически во всеуслышание говорят о том, что молодая супружеская пара, как впрочем и те лица, которые искренне дорожат своими отношениями, должны спать не...
Вы решили поменять интерьер в квартире и приобрести новый диван. Остаётся только один вопрос, как при всём многообразии мебели, которая представлена в наших магазинах, выбрать именно тот диван, который идеально впишется в ваш...
Чисто интуитивно для гостиной мы всегда выбираем самую большую и просторную комнату. И это верное решение! Так же очень важно, чтобы она была ещё и прямоугольной или квадратной формы. Потому что прямоугольник – это символ...
Человек, который собрался делать ремонт, всегда особенно тщательно выбирает обои для стен. Это и немудрено, ведь от внешнего вида и качества обоев будет зависеть и общее впечатление от квартиры. Поэтому это очень сложный вопрос,...
Вы решили приобрести настольную лампу. Во- первых, определитесь, для каких целей настольная лампа будет вами использоваться. Возможно, она будет служить для украшения вашего интерьера. Тогда вы должны выбрать...
Вы решили купить двуспальную кровать. И тут встает вопрос. Какую по дизайну, по размеру выбрать. Какой матрас, какой каркас. Попробуем разобраться в этом море вопросов. Размеры кроватей зависят от размеров комнаты, какой рост...