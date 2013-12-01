Как сделать уютнее спальню

После трудоемкого дня, в котором было и плохое, и хорошее, хочется немного умиротворения и отдыха. Переступая через порог спальни, каждый из нас мечтает инстинктивно оставить все негативное позади, оставить то, что нас днем коснулось. И если в комнате царапнуло что-то взгляд, нормального сна и отдыха не будет уж точно.

Человеку физиологически спать удобнее даже на твердом камине из гранита, если он повторяет точно впадины, выступы, контуры тела человека. Это означает, что спальня – это не только то место, где спят. В спальне должна еще отдыхать душа. И подумывая о том, как спальню обустроить, следует помнить, что тут нет мелочей, ведь в ней отдыхать придется до следующего ремонта.

Где должна находиться спальня

Если выбирать для спальни место в квартире панельного здания, то тут, как правило, есть два варианта. Выбрать самую дальнюю комнату (она нее такая шумная, как другие комнаты), либо выбрать самую маленькую. В идеале спальня должна находиться с юго-восточной или восточной стороны. Когда вы будете просыпаться по утрам, вы будете окунаться в море солнечного света. Это может вызвать лишь положительные эмоции.

В двухэтажном доме комнаты стариков должны находится на первом этаже, а родителей и детей – на втором. Если с улицы мешают шумы, в спальне необходимо поставить стеклопакеты.

Интерьер спальни

Спальня считается только вашей территорией. Не обязательно вовсе, чтобы тут был такой же стиль, как в остальных комнатах. Если другие комнаты подсознательно оформляются для гостей, соседей и друзей, то спальная комната должна только вам нравится, и лишь вы должны в ней себя чувствовать уютно и комфортно. Но все-таки есть некоторые особенности, к которым необходимо прислушаться, чтобы окончательно не испортить стиль помещения.

Кровать – это главная деталь спальни. Она должна находится параллельно оконному проему, но и на метр от отопительной батареи. У окна расположить нужно столик или прикроватную тумбочку. Чаще всего мы храним белье именно в этой комнате. Соответственно в спальне будет уместен шкаф-купе. Это решение будет идеальным для небольшой комнаты, а его встроенные дверцы с зеркалами увеличат визуально пространство помещения. Над кроватью нельзя размещать никакие массивные картины, люстры и полочки. Будет подспудно появляться ощущение, словно они на вас падают, потому сон не будет уже спокойным.

Пуфики, трельяжи, комоды могут тоже находиться в спальне. Но это обязательно должен быть ансамбль. В спальнях большого размера установить можно кровать, оснащенную балдахином – красиво и роскошно. Лучше сделать полы, мебель и кровати из натурального материала, так как дерево оказывает положительное влияние на человеческий организм. Также натуральными должны быть коврики и ковры около кровати: льняные, меховые, шерстяные.

Двуспальную кровать желательно поставить к стенке изголовьем вплотную, но никак не боком. С кровати также должна быть видна входная дверь в спальню. Комнатные растения придадут спальне шарм, плюс обогатят кислородом комнату и устранят углекислый газ.

Оттенки для спальни

Цвета играют важную роль – это смогла доказать медицина. Оттенок, который собой представляет электромагнитные волны, может по-разному влиять на человеческий организм. Соответственно и на то, как человек спит и просто отдыхает.

Салатовые и зеленые цвета способны снять умственную усталость.

Желтые оттенки несут с собой чувство уюта и тепла.

Голубой и светло-синий считаются успокаивающими цветами.

Фиолетовый и красный вселяют беспокойство и приносят дискомфорт.

Коричневые оттенки ускоряют процесс старения в организме.

Оттенков, конечно же, существует большое количество. Тарракотовый – это мягкий оттенок коричневого цвета. Точнее он является его пастельным тоном. Такой оттенок сделает спальню спокойнее и уютнее.

Помимо этого, восприятие оттенка зависит еще от возраста человека: если на молодежь возбуждающе действуют красные тона, то пожилых людей они станут просто раздражать. Таким людям подойдут пастельные теплые оттенки (кремовый, лимонный).

Освещение спальной комнаты

Основное правило – свет в спальне должен быть приглушенным и неярким. Яркий, раздражающий свет станет вызывать дискомфорт особенно после пробуждения. Если вы любите читать перед сном, тогда вам подойдет такой свет, который будет падать равномерно со всех сторон на книгу. Каждая локальная подсветка поможет спальню разделить на определенные зоны. Если вы не хотите пугаться своей тени, установите дополнительную мягкую подсветку. Не имеет значения, что она освещать будет, самое главное – создать световой фон.

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