polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Надувные конструкции — симбиоз развлечений и спорта

      • Надувные конструкции — симбиоз развлечений и спорта

      Раздел: word8 Дата публикации: Сегодня, 09:46
      (голосов: 1)

      надувные батутыСфера развлечений с каждым днем пополняется разными оригинальными выдумками. Из последних — новые горки в парках аттракционов, квест-комнаты, кафе с настольными играми в меню вместо блюд. Но ни один парк, ни развлекательную площадку, ни детскую зону в торговом центре представить без ярких надувных конструкций, вокруг которых радостно бегает детвора.

      Нужны ли большие детские надувные батуты?

      Уже давно надувные аттракционы зарекомендовали себя как отличный способ увлекательно организовать досуг детям. Поэтому в каждом торгово-развлекательном центре есть зона с надувными горками, батутами, бассейнами. Некоторые родители устанавливают такие конструкции даже на своих дачных участках.

      Для домашнего использования есть два вида больших детских надувных батутов:

      • Игровые. Их площадь обычно не превышает 16м2. Могут быть дооборудованы перекладинами, горками.
      • Спортивные. На них проводят силовые занятия с прыжками и кувырками, поэтому они оборудованы ограничительной сеткой, которая эффективно защищает ребенка от выпадения из заграждения. Могут быть исполнены в виде сказочного домика, фигуры животного или игрушки.

      Изготовители не ограничиваются производством надувных батутов. Все надувные аттракционы пользуются популярностью, вне зависимости от сезона. Возможные варианты можно разделить на группы:

      • батуты-горки. Выполненные в виде разных животных или других тематических элементов надувные комплексы с разной высоты горками;
      • комплексные прыгательные зоны. Яркие разноцветные площадки для прыгания и кувырканья, лишенные всяческого дополнительного оснащения для свободы движений;
      • многоцелевые изделия. Чаще всего комплектуются спортивными снарядами, горками, прыгательными площадками. Самые популярные среди потребителей.

      Часто доступна возможность заказать производство надувных батутов по индивидуальному эскизу.

      Летний отдых — уже не отдых без надувного бассейна или зорба. И если с бассейном все понятно, то что такое зорб? Это особый мяч с надувными стенками и перекладинами внутри. Сидящий внутри ребенок или взрослый может кататься в нем по земле и по воде, практически не ощущая толчков. Такое развлечение отлично разрабатывает координацию и укрепляет вегетативную систему.

      И все же стоит сказать, что любая надувная продукция должна пройти соответствующую сертификацию и изготавливаться из качественных материалов с использованием нетоксичных красителей. А надежный производитель всегда гарантирует длительный срок службы своего изделия.

      Loading...

      TOP-10 красавиц города Полоцка

      Полоцк ТОП-10
      Батуты, карусели, сухой бассейн - гуляем по Нижнему Новгороду
      Разное

      Батуты, карусели, сухой бассейн - гуляем по Нижнему Новгороду

      Совместный досуг для детей и взрослых предлагают вниманию горожан и гостей города развлекательные центры в Нижнем Новгороде включая знаменитую Эврику. В данном развлекательном центре собрали все лучшие развлечения и аттракционы...

      Семейные надувные бассейны
      Разное

      Семейные надувные бассейны

      Летний период, с его жарой, духотой и зноем, так и тянет нас, современный представителей человеческого общества, к самым разнообразным водоемам. И не важно, будет ли это океан, море, река или просто озеро. Порой мы бы согласились...

      Игровые площадки украсят любое пространство
      Разное

      Игровые площадки украсят любое пространство

      Большая часть населения нашей удивительно страны имеется загородные приусадебные участки, на которых они с удовольствием находятся в летние жаркие деньки.  Причем в большинстве своем на дачи и  деревни едут всей семьей,...

      Летом все родители хотят вывезти своих деток из шумного, пыльного города
      Разное

      Летом все родители хотят вывезти своих деток из шумного, пыльного города

      Летом все родители хотят вывезти своих деток из шумного, пыльного города на природу, чтобы они как следует отдохнули, загорели, подышали свежим воздухом. Не все имеют возможность поехать на море, поэтому лучшим вариантом отдыха...

      Детские игровые площадки
      Разное

      Детские игровые площадки

      Наверное, каждый согласится со мной, что самое лучшее, что может быть у каждого из нас – это дети. Дети, наше будущее, наши надежды, наши мечты, которые мы не смогли воплотить в реальность, но надеемся, что они смогут это...

      Отдых на воде с лодкой известной фирмы
      Разное

      Отдых на воде с лодкой известной фирмы

      Уже давным давно было замечено, что человек - это то самое разумное существо, которое почему то очень и очень сильно любит воду, а также все, что с ней связано. это может быть и плаванье, и простые прогулки на лодке, и рыбалка, а...

      Кровать intex
      Разное

      Кровать intex

      Как часто мы сталкиваемся с проблемой размещения друзей и родственников на ночь. Невозможно разместить дома, без ущерба, крупногабаритные кровати, диваны. В малогабаритных квартирах каждый метр на счету. Но как же решить эту...

      Какими преимуществами обладают батуты Happy Hop
      word6

      Какими преимуществами обладают батуты Happy Hop

      Как устроить незабываемый праздник для деток? Отличным ответом на этот вопрос станет веселый аттракцион – надувной батут. Мировым лидером в этом вопросе выступает компания HappyHop. Какими преимуществами обладают батуты Happy...

      Предназначение и преимущества батута
      Разное

      Предназначение и преимущества батута

      Батут является эффективным и полезным снаряжением для проведения спортивных тренировок и фитнеса на воздухе, а так же – это незаменимое и идеальное решение для развлечений на участке загородного дома....

      Детские игровые площадки в Казахстане
      Разное

      Детские игровые площадки в Казахстане

      В интернет-магазине http://baumarkt.kz/sportivno-igrovye-kompleksy/ представлен большой ассортимент детских игровых комплексов, являющихся важным этапом в развитии спортивного интереса у ребенка. Использование детско-игрового...

      Детские площадки
      word5

      Детские площадки

      Полноценное физическое развитие ребенка возможно только лишь при регулярных занятиях спортом. Именно с этой целью в последнее время на улицах наших городов все чаще устанавливаются детские спортивные площадки уличные. Подобные...

      Здоровье ребенка превыше всего
      Разное

      Здоровье ребенка превыше всего

      Каждый кто заботится о здоровье ребенка, знает как важно что бы, поверхность на которой ребенок играется, развивается или занимается спортом, было не вредной для него. Детская кожа, да и вовсе организм, очень подвержен...

      Любите своих детей
      Разное

      Любите своих детей

      Многие родители делают все чтобы их ребенок был счастлив и не в чем не нуждался. Еще в утробе матери ребенок получает ласку и тепло. И когда он рождается, мы хоти чтобы для него мир с первого дня стал добрым и приятным. Малыш...

      Если нужно гостей разместить
      Разное

      Если нужно гостей разместить

      Частенько случается так, что приезжают родственники из другого города, или остаются на ночлег гости, или на время ремонта надо приютить друзей, в принципе ситуаций может возникнуть много и по любым поводам. Но встает вопрос, где...

      Сумки для собак и их особенности
      Разное

      Сумки для собак и их особенности

      В ассортименте современных зоомагазинов присутствуют различные сумки для собак выполненные из разных материалов и несущих разное функциональное предназначение. В большинстве случаев переноски предназначены для небольших собак. С...

      Правильность выбора поницикла
      word6

      Правильность выбора поницикла

      Многие дети мечтают о лошадке. В условиях города эта мечта была бы невыполнима, но сегодня выпускается такая замечательная игрушка, как поницикл – альтернативный вариант между детским велосипедом и лошадкой. Эти игрушки...

      Светопрозрачные конструкции для высокой степени визуального контакта
      Разное

      Светопрозрачные конструкции для высокой степени визуального контакта

      Особая группа конструкций ограждающего типа носит название светопрозрачные конструкции и предназначается для эффективных теплоизоляционных процессов, а также достижения необходимых параметров достигаемых в помещениях естественной...

      У нас в обиходе появилось новое понятие - гардеробная
      Разное

      У нас в обиходе появилось новое понятие - гардеробная

      Не так давно у нас в обиходе появилось новое понятие- гардеробная. Можно сказать, это новое веяние моды. Тем не менее, гардеробные начинают пользоваться всё большей и большей популярностью. Уже многие заказывают изготовление...

      Ради счастья наших детей
      Разное

      Ради счастья наших детей

      Считается, что полноценная семья именно та, где есть дети. Дети – это настоящее счастье, это стимул трудиться, это приятные хлопоты и заботы, это опора и надежда в будущем. С появлением ребенка в семье хочется творить...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    14 января 2017г. Богатырский СДК приглашает на центральную площадку д. Богатырская на Арт-уик-энд по-богатырски «Колядный разгуляй»

    14 января 2017г. Богатырский СДК


    10 декабря хор Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского выступит на сцене концертного зала Софийского собора

    10 декабря хор Государственной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь