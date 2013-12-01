Надувные конструкции — симбиоз развлечений и спорта

Сфера развлечений с каждым днем пополняется разными оригинальными выдумками. Из последних — новые горки в парках аттракционов, квест-комнаты, кафе с настольными играми в меню вместо блюд. Но ни один парк, ни развлекательную площадку, ни детскую зону в торговом центре представить без ярких надувных конструкций, вокруг которых радостно бегает детвора.
Уже давно надувные аттракционы зарекомендовали себя как отличный способ увлекательно организовать досуг детям. Поэтому в каждом торгово-развлекательном центре есть зона с надувными горками, батутами, бассейнами. Некоторые родители устанавливают такие конструкции даже на своих дачных участках.
Для домашнего использования есть два вида больших детских надувных батутов:
Изготовители не ограничиваются производством надувных батутов. Все надувные аттракционы пользуются популярностью, вне зависимости от сезона. Возможные варианты можно разделить на группы:
Часто доступна возможность заказать производство надувных батутов по индивидуальному эскизу.
Летний отдых — уже не отдых без надувного бассейна или зорба. И если с бассейном все понятно, то что такое зорб? Это особый мяч с надувными стенками и перекладинами внутри. Сидящий внутри ребенок или взрослый может кататься в нем по земле и по воде, практически не ощущая толчков. Такое развлечение отлично разрабатывает координацию и укрепляет вегетативную систему.
И все же стоит сказать, что любая надувная продукция должна пройти соответствующую сертификацию и изготавливаться из качественных материалов с использованием нетоксичных красителей. А надежный производитель всегда гарантирует длительный срок службы своего изделия.
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