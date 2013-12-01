Надувные конструкции — симбиоз развлечений и спорта

Сфера развлечений с каждым днем пополняется разными оригинальными выдумками. Из последних — новые горки в парках аттракционов, квест-комнаты, кафе с настольными играми в меню вместо блюд. Но ни один парк, ни развлекательную площадку, ни детскую зону в торговом центре представить без ярких надувных конструкций, вокруг которых радостно бегает детвора.

Нужны ли большие детские надувные батуты?

Уже давно надувные аттракционы зарекомендовали себя как отличный способ увлекательно организовать досуг детям. Поэтому в каждом торгово-развлекательном центре есть зона с надувными горками, батутами, бассейнами. Некоторые родители устанавливают такие конструкции даже на своих дачных участках.

Для домашнего использования есть два вида больших детских надувных батутов:

Игровые. Их площадь обычно не превышает 16м2. Могут быть дооборудованы перекладинами, горками.

Спортивные. На них проводят силовые занятия с прыжками и кувырками, поэтому они оборудованы ограничительной сеткой, которая эффективно защищает ребенка от выпадения из заграждения. Могут быть исполнены в виде сказочного домика, фигуры животного или игрушки.

Изготовители не ограничиваются производством надувных батутов. Все надувные аттракционы пользуются популярностью, вне зависимости от сезона. Возможные варианты можно разделить на группы:

батуты-горки. Выполненные в виде разных животных или других тематических элементов надувные комплексы с разной высоты горками;

комплексные прыгательные зоны. Яркие разноцветные площадки для прыгания и кувырканья, лишенные всяческого дополнительного оснащения для свободы движений;

многоцелевые изделия. Чаще всего комплектуются спортивными снарядами, горками, прыгательными площадками. Самые популярные среди потребителей.

Часто доступна возможность заказать производство надувных батутов по индивидуальному эскизу.

Летний отдых — уже не отдых без надувного бассейна или зорба. И если с бассейном все понятно, то что такое зорб? Это особый мяч с надувными стенками и перекладинами внутри. Сидящий внутри ребенок или взрослый может кататься в нем по земле и по воде, практически не ощущая толчков. Такое развлечение отлично разрабатывает координацию и укрепляет вегетативную систему.

И все же стоит сказать, что любая надувная продукция должна пройти соответствующую сертификацию и изготавливаться из качественных материалов с использованием нетоксичных красителей. А надежный производитель всегда гарантирует длительный срок службы своего изделия.

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