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      • Прекрасный отдых в Витязево благодаря сервису tvil.ru

      Раздел: word8 Дата публикации: 11-01-2017, 17:49
      (голосов: 1)

      Внезапно получилось так, что мне предоставили отпуск. Поспрашивал у друзей, не хотят ли они поехать со мной куда-нибудь, на что получил отрицательный ответ. Как раз к тому времени закончилась виза, а в Азию ехать не очень хотелось. Поэтому я решил, что неплохо будет и разок съездить на отечественный курорт. На самом деле сначала я подумал, что совершил ошибку, но тем не менее не хотелось оставаться дома, к тому же предполагалось путешествие автостопом. Это добавило мне уверенности и я начал планировать маршрут.

      Поиск жилья

      Сначала я поспрашивал знакомых о том, куда лучше отправиться. Они посоветовали некоторые места, где я и решил остановиться. Заранее спланировать то, куда пойду, сначала вообще хотел пойти в лес с палатками, но потом все же передумал. В связи с этим нужно было найти подходящую гостиницу или отель. Это задание оказалось не из простых. Я думал, что все сразу же найдется, как только я найду подходящий вариант, но все оказалось не так радужно. Для начала не везде условия соответствовали указанным и слава богу, что я узнавал это по телефону, а не как обычно бывает уже после того, как приедешь на место.

      Соответственно, нужно было искать что-то другое. Я понятия не имел, как это можно сделать, а поэтому решил, что лучшим способом будет поиск на месте. Знакомые подсказали пару вариантов тоже, но они оказались заняты на тот период (бронировали буквально за три дня). Но после этого одна знакомая предложила мне зайти на сайт ТВИЛ, прямо перед выездом. Я зашел в раздел частный сектор в Витязево, где множество объектов на любой вкус.

      Что именно в итоге я выбрал?

      Выбрал я частную комнату, расположенную почти в километре от моря. Основным моим развлечением был не пляжный отдых, поэтому такое расстояние меня устраивало. Если говорить о том, какой она была, то вы можете посмотреть здесь: http://tvil.ru/city/vityazevo/flats/617545/. Все было в точности как на фотографиях. Из-за того, что там рядом располагался аквапарк и крытый бассейн, я ходил на море только пару раз. Отдых оказался весьма неплохим. Что было там рядом (5 минут ходьбы)?

      • детская площадка;
      • зона отдыха;
      • дешевая столовая.

      Она была недалеко от центра города, к тому же рядом располагались различные аттракционы, бары и клубы, так что я думаю, что каждый бы там нашел себе занятие по душе. Вообще, после такого отдыха захотелось даже поехать туда еще раз, несмотря на то, что раньше отдыхал в основном в Европе и иногда в Америке в отелях. Но я не знаю, как все сложилось бы, если бы мне не помог tvil.ru.

      Аркадий Мельников.

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