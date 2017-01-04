Импорт промышленного оборудования и автозапчастей

Ввоз в РФ различной продукции происходит ежечасно, и это может подтвердить любая официальная статистика фискальной службы или компаний-импортеров. Осуществляется импорт оборудования в Россию из Европы и Китая, доставка из Америки автозапчастей, нередко отправляются из соседних государств и частные грузы, для которых используется максимально бюджетная транспортировка. Но какой способ поставки продукции выбрать, если необходимо выполнить заказ быстро и безопасно? Для этого стоит рассмотреть разные направления и разные грузы, произвести анализ!

Импорт оборудования в Россию из Европы

Данное направление не просто популярно, но еще и является самым легким! Из большинства государств, даже из Сан-Марино, откуда поставляются шланги и фитинги Teat, доставка максимально упрощена. Все маршруты известны, логистика налажена, ценовая политика сформирована. Поэтому, если заказчику необходим импорт оборудования в Россию с европейской стороны, можно использовать стандарты:

Доставка автотранспортом или по мультимодальной схеме;

Работа с компаниями, которые предлагают отправку сборными грузами для экономии средств;

Комплексное сотрудничество, что дает многие преимущества на таможне.

Нужно выбрать стабильного и опытного перевозчика, заключить договор и сделать заказ. Сроки поставок определяются индивидуально, но чаще они в пределах 12-14 дней!

Доставка из Америки автозапчастей

Доставка из Америки автозапчастей немного сложнее и дороже. Причины довольно понятны – серьезная водная преграда и значительно увеличенное расстояние! Но импорт из США, Канады и других стран данного направления налажен не хуже, чем из Европы. Правда, здесь, в большинстве случаев, участвуют грузовые суда, которыми производится доставка из Америки автозапчастей и прочих товаров в порты Европы, и уже дальше грузы направляются в пункты назначения в РФ. Можно сказать, что далее включается тот же алгоритм, который работает при импорте оборудования в Россию из Европы – автомобильный грузовой транспорт и мультимодальная доставка!

Что касается сроков, то доставка из Америки любых грузов занимает до 60 дней, но заказ может быть закрыт и за 3-5 дней, если заказчик использует авиадоставку! В данной ситуации, посылка может значительно подорожать, но это лучший способ в случае острой необходимости получения определенного товара в срочном порядке!

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