Профессиональный офисный переезд: преимущества и особенности

Переезд компании – масштабное мероприятие, которое чревато настоящими испытаниями как для руководителя, так и для подчиненных. Основные задачи подготовительного этапа в данном случае связаны со сборкой большого количества документов (текущих и архивных), отключением оборудования и оргтехники, разборкой мебели и массивных стеллажных конструкций. Все это отнимает уйму времени и усилий. У сотрудников возникают негативные эмоции, стрессы и усталость, что непременно сказывается на последующей трудовой деятельности. Избежать подобных неприятностей поможет профессиональный переезд, выполняемый специализированными мувинговыми компаниями. Что представляют собой подобные услуги? В чем заключаются их ключевые преимущества и особенности?

Офисный переезд под ключ и его основные характеристики



Компания «ПЕРЕЕЗД ЭКСПРЕСС» работает на московском рынке услуг не один год. Ее специалисты занимаются организацией быстрых переездов по столице любого типа – офисных, квартирных, дачных, производственных и т.д. Сервис предполагаемый реализацию работ под ключ приобрел широкое распространение среди предпринимателей. Его положительные характеристики заключаются в следующих аспектах:

Разработка оптимального маршрута. Специалисты тщательно планируют проезд из одной точки в другую, что позволяет избежать временных и финансовых потерь.

Грамотная упаковка документов. Бумаги сортируются, расфасовываются по коробкам и маркируются. Это позволяет оперативно разложить их в новом офисе.

Упаковка персонального имущества сотрудников предприятия. Вещи каждого работника помещаются в отдельную тару и подписываются, что исключает вероятность возникновения путаницы, порчи и потери имущества.

Демонтаж, разборка предметов мебели, их упаковка. Отсоединение оборудования и обеспечение его защиты посредством пупырчатой пленки, пенопласта, коробок.

Возможность перемещения очень габаритных и сверхтяжелых грузов. Специалисты имеют в арсенале специальное оборудование, позволяющее с легкостью справляться с нетипичными предметами – сейфами, банкоматами и т.д.

Профессиональный офисный переезд предполагает также распаковку и расстановку имущества в новом помещении. Осуществляя мероприятие в выходной день или в ночное время, можно полностью избежать простоя компании и, соответственно, потери средств.

Особенности сотрудничества со специалистами мувинговой компании

Чтобы организовать запланированный или быстрый офисный переезд с помощью профессионалов, достаточно оставить соответствующую заявку менеджерам. Сделать это можно несколькими способами – заполнив специальную форму на сайте, позвонив по указанному номеру, лично посетив представительство.



Чтобы грамотно оценить масштабы работ, подобрать оптимальный транспорт, определить необходимое количество грузчиков, эксперт мувинговой компании лично посещает объект. В ходе этого визита составляется план, записываются типы услуг. На основании собранной информации создается соглашение, которое обязаны подписать обе стороны.



Благодаря тщательному планированию, наличию необходимого оборудования и автомобилей, высокому уровню профессионализма грузчиков и водителей офисные переезды, устраиваемые мувинговыми компаниями, являются оперативными, экономически выгодными, удобными для всех участников. При необходимости можно воспользоваться дополнительными услугами. К числу таковых относятся уборка, временное хранение имущества, поставка упаковочных материалов.

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