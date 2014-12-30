Canada Goose: одежда, дарящая тепло

Когда на улице лежит снег, а столбик термометра опустился намного ниже нуля, комфортно себя чувствовать можно лишь в качественной одежде из натуральных материалов. Canada Goose - канадская компания, изготавливающая куртки и пуховики на основе гусиного и утиного пуха, которые уже давно известны своей долговечностью и высоким качеством материалов. Стильный дизайн, удобство носки и невероятная легкость пуховиков и пальто этого бренда, уже не одно десятилетие радует потребителей.
Вот уже более полувека бренд «Canada Goose» считается лучшим производителем в своем сегменте рынка. Участники различных, научно-исследовательских экспедиций, отправляясь в самые холодные места планеты, выбирают продукцию этого бренда, для защиты от экстремально низких температур и пронизывающего ветра.
Изделия популярного бренда, оптимальный вариант не только для путешествующих по Северному полюсу, но и для жителей крупных мегаполисов. Почему в«Canada Goose» комфортно не только среди ледяной пустыни края Земли, но и в средней полосе, где зима не в пример мягче? Дело все в том, что канадский производитель разработал специальную шкалу температур. Именно она, поможет определиться с правильным выбором, в зависимости от особенностей климата.
Бренд представляет пять модельных категорий:
Разработанные «Канада Гус» модельные линии для разных температурных диапазонов, помогают покупателю определиться. Конечно, при покупке следует руководствоваться не только рекомендованными характеристиками, но и своими индивидуальными особенностями. Для кого то и десятиградусный мороз, кажется слишком большим, а кто-то будет прекрасно себя чувствовать в легком, стильном пуховике даже в сильные холода.
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