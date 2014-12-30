Canada Goose: одежда, дарящая тепло

Когда на улице лежит снег, а столбик термометра опустился намного ниже нуля, комфортно себя чувствовать можно лишь в качественной одежде из натуральных материалов. Canada Goose - канадская компания, изготавливающая куртки и пуховики на основе гусиного и утиного пуха, которые уже давно известны своей долговечностью и высоким качеством материалов. Стильный дизайн, удобство носки и невероятная легкость пуховиков и пальто этого бренда, уже не одно десятилетие радует потребителей.

Вот уже более полувека бренд «Canada Goose» считается лучшим производителем в своем сегменте рынка. Участники различных, научно-исследовательских экспедиций, отправляясь в самые холодные места планеты, выбирают продукцию этого бренда, для защиты от экстремально низких температур и пронизывающего ветра.

Изделия популярного бренда, оптимальный вариант не только для путешествующих по Северному полюсу, но и для жителей крупных мегаполисов. Почему в«Canada Goose» комфортно не только среди ледяной пустыни края Земли, но и в средней полосе, где зима не в пример мягче? Дело все в том, что канадский производитель разработал специальную шкалу температур. Именно она, поможет определиться с правильным выбором, в зависимости от особенностей климата.

Шкала температур для оптимального выбора

Бренд представляет пять модельных категорий:

Lightweight - идеальная категория одежды для активного отдыха, когда за окном от плюс до минус 5 (поздняя осень или мягкая зима);

Versatile, универсальные, удобные модели для температурного диапазона от нуля до – 15 градусов, характерного для средней полосы;

Fundamental – классика, дарящая ежедневный комфорт, когда столбик термометра показывает от -10 до -20;

Enduring - линейка, для тех, кто предпочитает наслаждаться свежим воздухом и путешествовать даже в сильные холода, до – 25;

Extreme, название, которое говорит само за себя: даже в экстремальных условиях, когда мороз ниже - 30 градусов, в модели этой линии можно ощущать лишь тепло и удобство.

Разработанные «Канада Гус» модельные линии для разных температурных диапазонов, помогают покупателю определиться. Конечно, при покупке следует руководствоваться не только рекомендованными характеристиками, но и своими индивидуальными особенностями. Для кого то и десятиградусный мороз, кажется слишком большим, а кто-то будет прекрасно себя чувствовать в легком, стильном пуховике даже в сильные холода.

«Канада Гус»: в чем секрет популярности?

Лидером, в своем сегменте рынка, компания, стала благодаря использованию для производства своей продукции водонепроницаемых тканей и уникального наполнителя из натурального пуха. Для каждой модельной категории используется свой материал, отличающийся плотностью, способностью пропускать воздух и влагу.

То, что лучшего наполнителя чем натуральный пух не найти, известно давно. Даже его небольшое количество способно надежно удержать теплый воздух внутри. К тому же, наполнитель, используемый «Канада Гус» является гипоаллергенным. При соответствующем уходе, он сможет прослужить не одно десятилетие.

Сегодня, когда рынок настолько разнообразен и насыщен, предпочтение стоит отдавать проверенному временем качеству и накопленному опыту.

Модели канадской фирмы носят звезды мировой индустрии моды и кино, известные политики и люди науки. В этих куртках можно одинаково комфортно ощущать себя и когда столбик термометра показывает ноль, и в сильные морозы. Стильные и долговечные куртки «Канада Гус» - выбор тех, кто ценит непревзойденное качество и комфорт.

По материалам пдеставителя Canada Goose - Шоп Спорттон