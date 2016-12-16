Собираемся в поход? Необходимо купить военное снаряжение

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В современном мире, подлинные бриллианты используются лишь на специальных мероприятиях, например выставках, показах или на мероприятиях связанными с особыми событиями! Так поступали и поступают сейчас большие люди, называемые...
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