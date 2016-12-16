Собираемся в поход? Необходимо купить военное снаряжение

Настоящий турист не будет носить на плечах ничего лишнего. Не из-за лени, а из соображений практичности. Зачем тратить силы в походе на переноску тяжелых или непрактичных в полевых условиях вещей? А где же кроется та золотая середина для туриста? Ответ прост и логичен. Купить военное снаряжение − означает обеспечить себя практичными и функциональными вещами. Действительно, для армейских применений все проходит жесточайший отбор. Это не просто вещи практичные, они неприхотливы и просты в обращении, имеют максимально малый вес и могут прослужить очень долго. Вот эти качества военной амуниции и привлекают опытных туристов, которые ценят в снаряжении функциональность и прочность. Не из-за лени, а из соображений практичности. Зачем тратить силы в походе на переноску тяжелых или непрактичных в полевых условиях вещей? А где же кроется та золотая середина для туриста? Ответ прост и логичен. Купить военное снаряжение − означает обеспечить себя практичными и функциональными вещами. Действительно, для армейских применений все проходит жесточайший отбор. Это не просто вещи практичные, они неприхотливы и просты в обращении, имеют максимально малый вес и могут прослужить очень долго. Вот эти качества военной амуниции и привлекают опытных туристов, которые ценят в снаряжении функциональность и прочность.

Первое, что может понадобиться в походе, хороший нож. Выбор армейских моделей просто широчайший. Это не просто отличные клинки, это и инструменты для выживания. Надежный нож поможет нарубить сучьев для костра, подняться по крутой поверхности, освежевать тушку животного или банально вскрыть банку консервов. Для разведения огня, если все остальные способы утрачены, недоступны или неисправны, поможет совсем небольшое приспособление весом до 100 г, которое можно носить на шее в качестве талисмана. Это − современное армейское огниво. Даже выбравшись из воды и полностью намокнув, с его помощью можно быстро развести огонь и согреться. При небольшой сноровке это займет совсем немного времени.

Вне конкуренции, конечно, армейские складные саперные лопатки. Купить военное снаряжение этого типа выгодно из тех соображений, что оно весит немного, занимает места совсем мало, и его можно носить у пояса. При утере рюкзака лопатка останется у хозяина. Современные складные модели изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, а штык − из качественной нержавеющей стали. Различные углы закрепления штыка (лотка, как правильно) по отношению к рукояти позволяют не только рыть, но и использовать лопатку в качестве мотыги или орудовать ею в условиях ограниченного пространства. Штыком таких НАТО′вских моделей можно не только копать, но и рубить или пилить. В дополнение к этому неплохо приобрести и карманную струнную пилу (″барракуду″, как ее прозвали в войсках специального назначения). С ее помощью можно быстро очистить сектор обстрела на охоте, напилить дров. При совсем малом весе она весьма функциональна.

Вне конкуренции с обычным туристическим снаряжением выступают подсумки, а также разгрузочные жилеты и платформы. Гибкость в использовании, прочность, практичность и функциональность неизменно выводят их в лидеры продаж у людей, увлекающихся различными видами туризма. Универсальная система крепления M.O.L.L.E. позволяет крепить подсумки в любом удобном для владельца месте − на рюкзак, на тактический (поясной) ремень, на предплечье. Разнообразие моделей позволяет купить военное снаряжение для разных применений и транспортировки всех необходимых в пути предметов. Разгрузочные платформы и жилеты позволяют значительно увеличивать обвес владельца, не стесняя при этом движений и не лишая его мобильности. Отличаются от обычных туристических и армейские карематы. При несколько большей стоимости они служат дольше, менее подвержены механическим повреждениям и позволяют носить их не в виде рулона, который занимает довольно большой объем, а в компактном сложенном состоянии.





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