Анонимный звонок сообщил о том, что заминирован концертный зал Brooklyn Hall в Москве. Здесь был запланирован концерт группы «Буерак» и зал был полон. Эвакуировали почти 500 человек. Оперативные службы проводят проверку всех помещений зала. К делу подключили кинологов.
Чуть ранее экстренные меры проводили в отношении персонала и посетителей ТЦ «Охотный ряд». Аноним сообщил об угрозе взрыва. К зданию направили подразделения саперов и спасателей.
Отметим, что ранее все угрозы оказывались ложными. Периодические сообщения о минировании объектов поступают по всей России с сентября 2017 года.
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