polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » NASA с помощью ливней предскажет образование оползней по всему миру

      • NASA с помощью ливней предскажет образование оползней по всему миру

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 12:03
      (голосов: 1)

       

      Проблема оперативного оповещения возможности появления природных катаклизмов во всех странах мира стоит очень остро. Прогнозирование точки, в которой стоит ожидать природное явление разрушительной силы позволит избежать гибели людей, разрушения зданий, экономического ущерба. Оползни относятся к таким опасным явлениям. Сильные ливни подмывают склоны, они смывают вниз массы горных пород. В результате — разрушения строений и инженерных коммуникаций, гибель людей.

      В США сотрудники Центра космических полетов имени Годдарда NASA Томас Стэнли (Thomas Stanley) и Далия Киршбаум (Dalia Kirschbaum) создали специальную компьютерную модель, способную формировать ближнесрочный прогноз о появлении оползней. Основой прогноза станет сводная информация об осадках, которые выпадают во всем мире на протяжении целой недели.

      Новая компьютерная программа оценит эти данные и сможет вычислить вероятность возникновения средних и крупных оползней в режиме реального времени. Точность прогноза составит 60 процентов.

      Подобные системы используются для отслеживания цунами, ураганов, смерчей.

      belta



      Вам также будет интересно

      В высокогорном грузинском регионе Аджария выпал красный снег
      В мире

      В высокогорном грузинском регионе Аджария выпал красный снег

      Это аномальное природное явление специалисты объясняют песчаными бурями в Северной Африке и в странах Ближнего Востока. По уверениям специалистов, до Грузии ветры донесли частицы пыли со Средиземноморья. Осадки с частицами пыли...

      Почти 20 тыс. жителей Санта-Барбары будут эвакуированы из-за угрозы бурь и ...
      В мире

      Почти 20 тыс. жителей Санта-Барбары будут эвакуированы из-за угрозы бурь и ...


      На территории округа Санта-Барбара, расположенного в американском штате Калифорния, объявлена эвакуация в связи с приближающимися...

      Полоцк - встречай тепло
      Новости региона

      Полоцк - встречай тепло

      Синоптики рассказали, когда в Полоцк и Новополоцк придет летняя жара. Заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...

      Самый современный массажёр простаты
      Разное

      Самый современный массажёр простаты

      Каждый мужчина хочет иметь безупречное здоровье. Часто в молодости так и бывает, а вот с возрастом все становится несколько хуже. Хотя современные реалии таковы, что проблемой простатита, страдают даже молодые. Не стоит обсуждать...

      Лучшие парковки уже использую, это автоматическое оборудование
      Разное

      Лучшие парковки уже использую, это автоматическое оборудование

      Удобный и практичный паркинг, это довольно не частое явление. Паркинговые системы зачастую настолько медленны и не удобно, что приходится долго ждать, выходить из машины и еще уйма неудобств. Всего этого можно было бы избежать,...

      Компьютерная помощь
      Разное

      Компьютерная помощь

      Как часто мы сталкиваемся с проблемой поломки компьютера? В такие минуты оперативная помощь, как глоток свежего воздуха! Да еще, что немало важно, недорого! Компьютерная помощь Василеостровская это широкий диапазон решения...

      Как уничтожить тараканов
      Разное

      Как уничтожить тараканов

      В современном мире не теряет своей актуальности такая проблема как уничтожение тараканов существовавшая до наших дней и наверняка стремящаяся перейти в будущие периоды. Люди воюют с этими насекомыми сотнями лет но все еще не...

      Астронавты NASA вошли в середину надувного модуля МКС
      Разное

      Астронавты NASA вошли в середину надувного модуля МКС

      Как сообщило новостное агентство УкрМедиа астронавтам NASA удалось войти в середину надувного МКС-модуля. По сообщению ресурса новини науки астронавтам удалось войти на территорию надувного ВЕАМ-модуля, где должны будут проживать...

      Уникальная коллекция дышащих лаков для ногтей - BERENICE
      Разное

      Уникальная коллекция дышащих лаков для ногтей - BERENICE

      Уникальная коллекция лаков представленная на страницах www.berenice.ru сделает руку женщины ее идеальной визитной карточкой. Кислородные лаки данной серии являются уникальной, здоровой альтернативой традиционному покрытию, не...

      Трехмерное проектирование с помощью Компас 3D системы
      Разное

      Трехмерное проектирование с помощью Компас 3D системы

      Система трехмерного моделирования компас 3d купить лицензию на использование которой не составит особого труда, широко эксплуатируется тысячами организаций. Такая популярность системы продиктована простотой понимания и легкостью...

      Выгодное предложение для участников форекса
      Разное

      Выгодное предложение для участников форекса

      Форекс - это не только одна из самых известных торговых площадок мира, с помощью которой миллионы людей по всему земному шару зарабатывают несметные богатства, но и то место, где реализуются даже самые смелые мечты и фантазии....

      Информационный прорыв
      Разное

      Информационный прорыв

      В том мире, в котором мы сегодня живем, информация играет далее не самую последнюю роль. Мало того, что именно благодаря ей сотням и тысячам людей по всему земному шару удается не только нормально жить и работать, но и вести...

      Уже совсем скоро состоится самый обсуждаемый матч года
      Разное

      Уже совсем скоро состоится самый обсуждаемый матч года

      Ура, свершилось! Уже совсем скоро на всех экранах страны и мира будет транслироваться матч одних из самых лучших футбольных команд.  Футбольные фанаты ждали этого события целый год....

      Проектирование – основа строительства
      Разное

      Проектирование – основа строительства

      Основой строительства любого здания  является проектирование. Создание проекта и проектной документации – это фундамент любой стройки, будь это частный дом или комплекс жилых строений. Для создания проекта следует...

      О новых фильмах
      Разное

      О новых фильмах

      Насладиться великолепным зрелищем на экране собственного телевизора, остро переживать за тех или иных героев, и просто гадать, что же будет дальше. Все это стало сегодня возможным. И дело тут не только в появлении тех самых...

      Кочубеевское
      Разное

      Кочубеевское

      Данные самых разнообразных статистических отчетов свидетельствуют о том, что ежедневно просторы всемирной глобальной паутины посещает более ста миллионов жителей по всему земному шару. Многие ищут ту информацию, которая будет...

      Выключатели концевые
      Разное

      Выключатели концевые

      В нашем современном мире очень много внимания уделяется вопросам безопасной эксплуатации самых разнообразных, но вместе с тем привычных нам всем вещей. И это не спроста. Последние полученные статистические данные свидетельствуют...

      Явление (2012)
      Фильмы онлайн » Триллеры

      Явление (2012)

      [b]Страна: США Жанр: ужасы, триллер, ...слова Режиссер: Тодд Линкольн Бюджет: $17 000 000 Время: 82 мин. / 01:22...

      Инженерные коммуникации
      Разное

      Инженерные коммуникации

      При строительстве жилых и офисных, а также каких – либо складов очень важным является проектировка и установка инженерных коммуникаций. К инженерным коммуникациям относят – водоснабжение, канализация, газоснабжение,...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Анонс
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь