Число жертв теракта на юге Франции возросло до четырех человек

На месте происшествия. Фото EPA-EFE



Полицейский Арно Белтрам, который предложил поменяться местами с заложником во время террористической атаки в супермаркете французского города Треб, скончался. О этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб в Twitter.

«Подполковник Арно Белтрам покинул нас. Погиб за Родину. Франция никогда не забудет его героизм, его храбрость, его самопожертвование», — написал министр.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что в результате нападений террориста погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Как сообщалось, 23 марта во французском городе Каркасон 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате этого нападения погибли еще двое, а сам террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом.

По сообщениям мировых СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».﻿