Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске

В Мурманске после взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, четверо получили ранения, пятеро блокированы под завалами, сообщают информагентства.
Сегодня в результате взрыва на третьем этаже пятиэтажного здания обрушились перекрытия четырех этажей дома, построенного в начале 60-х годов ХХ века. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Военный самолет разбился на базе британских ВВС Valley, что в Уэльсе. В результате инцидента погиб инженер, передают информагентства. Самолет Hawk принадлежал пилотажной группе Red Arrows. Пилот выжил, отделавшись...
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в одном из девятиэтажных домов Омска (Российская Федерация). Инцидент произошел на 3-й Молодежной улице. Взрыв выбил окна на...
Место происшествия. Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома Руководитель одного из хозяйств Глубокского района погиб в ДТП. Подробности произошедшего корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД...
В Техасе в городе Крессон на химическом заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщают информагентства. Сообщается об одном пропашем рабочем, еще один получил тяжелые ранения. Очевидцы говорят о четырех машинах скорой...
Взрыв произошел в подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС. Поступило сообщение о хлопке в доме 219 по проспекту Народного ополчения. Предположительно, произошло...
Второй за сутки взрыв прогремел сегодня в городе Остин американского штата Техас, пострадала пожилая женщина, сообщают...
15 октября в Полоцком районе «жигули» наехало на мотоблок. В результате ДТП погиб водитель мотоблока скончался на месте от полученных травм. В ходе следствия, было выяснено, что злосчастный автомобиль был без номерных...
24 июля ранним утром, в Краснопольском районе, возле деревни Ясенки, машина врезалась в дерево. В результате аварии, водитель и один из пассажиров оказались в реанимации, а второй пассажир погиб на месте. Как утверждает...
На территории Полоцкого района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей. Как выяснилось, во время движения, автомобиль Опель оказался на встречной полосе автомобильного движения и...
В ночь на 06 апреля 2016г. сотрудниками Полоцкого МЧС было спасено четверо людей, находившихся в горящей квартире одного из многоквартирных домов в Полоцке. Еще восьмерых жителей соседних квартир, спасателям пришлось эвакуировать...
Сообщение дежурному Городского Отдела Внутренних Дел Новополоцкого ГОЧС, о том, что на территории садоводческого товарищества Кветка, по ул.2-я Западная (г.Новополоцк) обнаружен обгоревший труп мужчины, пришло 11.01.2016 г. ...
Очередная подкуренная прямо в доме сигарета, стала роковой для жителя Экимани в Полоцком районе. Мужчина погиб задохнувшись дымом от возникшего в доме пожара. Пожар на территории одного из частных жилых домов в Экимани возник...
Включив газовую плиту, жительница Полоцка получила серьезнейшие ожоги, у пенсионерки обожжено 50% тела. В результате несчастного случая, в одном из домов в г.Полоцк, ранним утром 27.05.2015г. произошел взрыв, вспыхнула...
Старушка погибла при ночном пожаре в своем собственном доме. Как выяснилось, причина пожара унесшего жизнь 87 летней женщины - короткое замыкание произошедшее в электрических проводах дома. Пожар принесший смертельный исход...
В Полоцком районе в течении всего двух дней, произошло сразу три чрезвычайных происшествия. Зафиксировано три пожара, а также один преднамеренный поджог. К сожалению не обошлось без жертв, во время одного из пожаров погиб хозяин...
Неспокойной оказалась ночь с 15 на 16 февраля для сотрудников Полоцкого ГРОЧС. В 02.56 дежурный части принял сигнал о помощи, бригада тут же выехала на место происшествия. Пожар случился в жилом доме по улице Я. Журбы. Увидев...
Сегодня, 26 января, в центре польской столицы произошёл взрыв на первом этаже шестиэтажного дома. Представители городской полиции сообщили, что ранения получили трое жильцов дома и водитель проезжавшего мимо...
В ГРОЧС города Полоцк поступил сигнал о прогремевшем в торговом ларьке по улице П.Бровки громком взрыве и наличии открытого огня в нем. Прибыв к месту взрыва сотрудники Полоцкого МЧС установили, что в торговом помещении, размер...
8 октября 2012 года на ОАО "Нафтан" погиб инспектор филиала норвежской фирмы "Jotun" (г.Санкт-Петербург) при проведении работ по строительству резервуара общей площадью в 10000 куб.м. Во время проведения работ, по невыясненным...