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      • Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 10:39
      (голосов: 1)

      Фото из социальных сетей


      В Мурманске после взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, четверо получили ранения, пятеро блокированы под завалами, сообщают информагентства.

      Сегодня в результате взрыва на третьем этаже пятиэтажного здания обрушились перекрытия четырех этажей дома, построенного в начале 60-х годов ХХ века. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

      belta



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