Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото AP



Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщают информагентства.

Американский лидер также заявил журналистам, что готов в скором будущем встретиться с российским коллегой и обсудить ряд вопросов, в числе которых и гонка вооружений, которая, по его мнению, «вышла из-под контроля».

Президент США сказал, что на встрече с Путиным хотел бы обсудить «Украину, Сирию, Северную Корею и много других вещей».