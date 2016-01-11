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      • Разбился военный самолет пилотажной группы британских ВВС, один человек погиб

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 10:37
      (голосов: 1)

      Военный самолет разбился на базе британских ВВС Valley, что в Уэльсе. В результате инцидента погиб инженер, передают информагентства.

      Самолет Hawk принадлежал пилотажной группе Red Arrows.

      Пилот выжил, отделавшись незначительными травмами. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

      Точные причины случившегося выяснит специальная комиссия.﻿

      belta



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