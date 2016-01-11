Разбился военный самолет пилотажной группы британских ВВС, один человек погиб

Военный самолет разбился на базе британских ВВС Valley, что в Уэльсе. В результате инцидента погиб инженер, передают информагентства.
Самолет Hawk принадлежал пилотажной группе Red Arrows.
Пилот выжил, отделавшись незначительными травмами. Медицинскую помощь ему оказали на месте.
Точные причины случившегося выяснит специальная комиссия.
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