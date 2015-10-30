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      • В Бруклине около 30 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 10:36
      (голосов: 1)


      Не менее 31 человека пострадали при аварии с участием школьного автобуса в Бруклине. Автобус со школьниками врезался в легковой автомобиль, передают информагентства.

      Большинство пострадавших — это дети. На месте инцидента работают сотрудники «скорой помощи». К счастью, все они отделались легкими травмами.

      belta



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