В Бруклине около 30 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

Не менее 31 человека пострадали при аварии с участием школьного автобуса в Бруклине. Автобус со школьниками врезался в легковой автомобиль, передают информагентства.
Большинство пострадавших — это дети. На месте инцидента работают сотрудники «скорой помощи». К счастью, все они отделались легкими травмами.
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