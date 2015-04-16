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      • Прах Стивена Хокинга захоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 10:35
      (голосов: 1)

      Стивен Хокинг


      Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, рядом с могилами Ньютона и Дарвина, сообщают информагентства.

      Похороны состоятся 31 марта, а поминальная служба в пасхальное воскресенье, 1 апреля, в церкви Св. Марии Кембриджского университета. Дети ученого разместили заявление об этом. «Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города. Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил и который любил его», — говорится в заявлении.

      Выдающийся английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг умер 14 марта у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.

      belta



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