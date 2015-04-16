Прах Стивена Хокинга захоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина

Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, рядом с могилами Ньютона и Дарвина, сообщают информагентства.
Похороны состоятся 31 марта, а поминальная служба в пасхальное воскресенье, 1 апреля, в церкви Св. Марии Кембриджского университета. Дети ученого разместили заявление об этом. «Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города. Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил и который любил его», — говорится в заявлении.
Выдающийся английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг умер 14 марта у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.
Стивен Хокинг. Фото Reuters Всемирно известный ученый Стивен Хокинг завершил работу над своей последней статьей за несколько дней до смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Times». Последняя из работ...
Истребитель F/A18
Два пилота погибли в результате крушения истребителя в США, сообщают информагентства со ссылкой на военно-морские...
Стивен Хокинг. Фото Reuters Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни, сообщают информагентства со ссылкой на представителей семьи. Физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг — автор книги «Краткая...
Более 20 тыс. жителей итальянского города Фано на Адриатическом побережье страны эвакуированы из-за найденной при строительстве авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщают информагентства. Мэр города Марке Массимо Сери...
Второй за сутки взрыв прогремел сегодня в городе Остин американского штата Техас, пострадала пожилая женщина, сообщают...
Общегородской субботник по наведению порядка и благоустройству пройдет в Витебске 1 апреля, сообщили БЕЛТА в горисполкоме. Месячник по санитарной очистке и благоустройству стартовал в областном центре в начале марта. Ведется...
Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму. В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч...
Очевидно полоцкие мужчины в женский праздник решили зря времени не терять и под шумок неплохо подзаработать. Пресс-служба УВД Витебского облисполкома сообщила, что в Полоцком районе с заборного ограждения на дачном участке сняли...
После многочисленных аншлаговых концертов, по просьбам зрителей 29 марта цыганское шоу «Аллюр» представит новую программу «13 сезон» в Полоцке! Коллектив цыганского шоу «Аллюр» отмечая своё 10-летие - приглашает Вас...
В городе Полоцк началось размещение двух дивизионов С 300 (зенитно-ракетные комплексы). Дивизионы прибыли в город из российского г.Хабаровска. В настоящий момент их размещают на позициях. По словам О.Двигалева,...
Полоцкий домушник задержан милицией в Ярославле, преступником оказался уроженец города Полоцк, объявленный в международный розыск Республикой Беларусь, за совершенную им кражу с проникновением. По сообщению СУ СКР Ярославской...
26 апреля 2014 года состоится акция «Чернобыльский шлях». Минский городской исполнительный комитет дал разрешение на проведение акции. Об этом сообщил один из инициаторов мероприятия председатель Партии БНФ Алексей...
Концерты 28-го Международного Фестиваля старинной и камерной музыки, состоятся в Полоцке с 22 марта по 28 апреля 2015г. Абонементы на посещение концертов необходимо приобрести до 22 марта 2015 года. Билеты на концертные...
Случай взбудораживший город произошел в Новополоцке 8 марта 2015 года, смерть настигла молодого человека в новополоцком ночном клубе "Страйк". Павел О. молодой 27-и летний парень вместе со своим братом решили отдохнуть в...
В жизни случаются самые непредвиденные ситуации. Как говорится, знал бы, где будешь падать – соломку постелил. Но от этого никто не застрахован. Однако встречаются и везунчики. Им фортуна частенько улыбается по жизни....
Пожалуй, очень сложно найти такого человека, который бы не любил отдыхать. В последнее время все чаще свое предпочтение люди отдают активному отдыху, посещению различных стран, исследованию местных достопримечательностей. Все...
Как вы думаете, откуда берутся нелюдимые, холодные люди, не имеющие друзей, и не заводящие романов? Коротающие вечера в одиночестве и не познавшие прелести живого человеческого общения? Давайте разберёмся в этом....