10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

В 2018 году был опубликован рейтинг самых богатых людей планеты. Но только 63 участникам этого списка нет еще сорока лет.

Знаменитый рейтинг журнала Forbes включает в себя аж 2208 фамилий. Среди такого огромного количества миллиардеров, только 63 молодых участника до 40 лет. В 2017 году эта цифра была немного меньше – 56 человек. Большинство новоиспеченных миллионеров это self-made предприниматели, 26 из них заработали состояние в IT-индустрии. Другим состояние удалось сколотить благодаря дронам и экономике совместного потребления. А вот 16 женщин вошедших в список молодых богачей просто получили деньги в наследство от своих родственников. Так кто эти счастливчики, и главное, как они умудрились стать обладателями таких внушительных состояний?

1,2. Александра и Катарина Андерсен

Сестры из Норвегии, которым исполнилось только 21 и 22 года соответственно. Их отец Йохан Андерсен в свое время основал прибыльную инвестиционную компанию Ferd, которую позже завещал своим дочерям. Состояние каждой из них оценивается в $1,4 млрд. Весной 2017 года Катарина Андерсен была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.

3,4. Джон и Патрик Коллисон

27-летний self-made миллиардер Джон Коллисон основал со своим братом Патриком популярную платежную систему Stripe. Состояние каждого из братьев оценивается в $1 млрд.

5. Эван Шпигель

Основатель CEO компании Snap Inc заработал состояние, которое составляет $4,1 млрд.

6. Павел Дуров

Новое лицо в рейтинге родом из России. 33-летний Павел создал в 2007 году социальную сеть «Вконтакте». На сегодняшний день ей пользуется 400 миллионов человек. Но в 2015 году Павел продал незначительный пакета акций компании (12%) за солидную сумму в $300 миллионов. Затем он переехал жить в Дубай. По словам Дурова, на такой шаг его заставили пойти российские спецслужбы, которым он отказал в передаче зашифрованных личных данных пользователей социальной сети. Но большую часть своих денег он заработал благодаря владению пакетом акций мессенджера Telegram.

7. Линси Снайдер

Богатая 35-летняя Линси унаследовала популярную на Западном побережье США сеть закусочных под названием In-N-Out, которая была основана ее бабушкой и дедом в далеком 1948 году. Состояние Линси оценивается в $1,2 млрд. долларов.

8. Марк Цукерберг

Цукерберг является безоговорочным лидером в списке молодых миллиардеров со своим состоянием в $71 млрд. долларов. В ближайших планах Марка сделать Facebook более социальноориентированной.

9. Ян Хуэйянь

Наследница из Китая может похвастаться состоянием в $21,9 млрд. долларов. Отец Ян передал ей владение одной из крупнейших девелоперских корпораций в Китае.

10. Дастин Московиц

33 -летний Дастин Московиц вместе с Марком Цукербергом, является одним из основателей крупнейшей в мире социальной сети Facebook. Он владеет 7,6% акций компании. Его доля, оцениваемая в $3 млрд. долларов, позволила в 2010 году журналу Forbes назвать Московица самым молодым миллиардером в мире на тот момент.

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