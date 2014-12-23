polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » 10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      • 10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 12:02
      (голосов: 1)

      В 2018 году был опубликован рейтинг самых богатых людей планеты. Но только 63 участникам этого списка нет еще сорока лет.

      10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      Знаменитый рейтинг журнала Forbes включает в себя аж 2208 фамилий. Среди такого огромного количества миллиардеров, только 63 молодых участника до 40 лет. В 2017 году эта цифра была немного меньше – 56 человек. Большинство новоиспеченных миллионеров это self-made предприниматели, 26 из них заработали состояние в IT-индустрии. Другим состояние удалось сколотить благодаря дронам и экономике совместного потребления. А вот 16 женщин вошедших в список молодых богачей просто получили деньги в наследство от своих родственников. Так кто эти счастливчики, и главное, как они умудрились стать обладателями таких внушительных состояний?

      1,2. Александра и Катарина Андерсен

      Сестры из Норвегии, которым исполнилось только 21 и 22 года соответственно. Их отец Йохан Андерсен в свое время основал прибыльную инвестиционную компанию Ferd, которую позже завещал своим дочерям. Состояние каждой из них оценивается в $1,4 млрд. Весной 2017 года Катарина Андерсен была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.

      10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      3,4. Джон и Патрик Коллисон

      27-летний self-made миллиардер Джон Коллисон основал со своим братом Патриком популярную платежную систему Stripe. Состояние каждого из братьев оценивается в $1 млрд.

      10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      5. Эван Шпигель

      Основатель CEO компании Snap Inc заработал состояние, которое составляет $4,1 млрд.

      10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      6. Павел Дуров

      Новое лицо в рейтинге родом из России. 33-летний Павел создал в 2007 году социальную сеть «Вконтакте». На сегодняшний день ей пользуется 400 миллионов человек. Но в 2015 году Павел продал незначительный пакета акций компании (12%) за солидную сумму в $300 миллионов. Затем он переехал жить в Дубай. По словам Дурова, на такой шаг его заставили пойти российские спецслужбы, которым он отказал в передаче зашифрованных личных данных пользователей социальной сети. Но большую часть своих денег он заработал благодаря владению пакетом акций мессенджера Telegram.

      10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      7. Линси Снайдер

      Богатая 35-летняя Линси унаследовала популярную на Западном побережье США сеть закусочных под названием In-N-Out, которая была основана ее бабушкой и дедом в далеком 1948 году. Состояние Линси оценивается в $1,2 млрд. долларов.

      10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      8. Марк Цукерберг

      Цукерберг является безоговорочным лидером в списке молодых миллиардеров со своим состоянием в $71 млрд. долларов. В ближайших планах Марка сделать Facebook более социальноориентированной.

      10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      9. Ян Хуэйянь

      Наследница из Китая может похвастаться состоянием в $21,9 млрд. долларов. Отец Ян передал ей владение одной из крупнейших девелоперских корпораций в Китае.

      10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)

      10. Дастин Московиц

      33 -летний Дастин Московиц вместе с Марком Цукербергом, является одним из основателей крупнейшей в мире социальной сети Facebook. Он владеет 7,6% акций компании. Его доля, оцениваемая в $3 млрд. долларов, позволила в 2010 году журналу Forbes назвать Московица самым молодым миллиардером в мире на тот момент.

      10 самых молодых миллиардера по версии Forbes (9 фото)



      Вам также будет интересно

      Экономика

      "Сбербанк": вопрос внешнего финансирования для Беларуси на 2017 год закры ...

      Беларусь в ближайший год не будет иметь проблем с выплатами по государственному долгу. К такому выводу пришли аналитики российского «Сбербанка», комментируя апрельские договоренности между Беларусью и Россией в нефтегазовой...

      Экономика

      "Газпром трансгаз Беларусь", получив убыток, задумался о сокращении персо ...

      Дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — зафиксировала в 2016 году чистый убыток и намерена скорректировать ряд затратных статей на ближайшие 2−3 года. Об этом рассказали несколько...

      Министерство финансов Беларуси обеспокоено ростом расходов по обслуживанию ...
      Экономика

      Министерство финансов Беларуси обеспокоено ростом расходов по обслуживанию ...

      Министерство финансов Беларуси обеспокоено ростом расходов по обслуживанию государственного долга. По данным Минфина, за 2010−2016 годы расходы бюджета (в процентах к ВВП) по обслуживанию госдолга увеличились в пять раз. ...

      Беларусь договорилась об инвестициях в нефтяную отрасль Эквадора
      Экономика

      Беларусь договорилась об инвестициях в нефтяную отрасль Эквадора

      16 апреля 2015 года правительством Эквадора подписано соглашения с 2-мя иностранными компаниями, в т.ч. с "Белоруснефтью", предполагающие осуществление инвестиций в нефтяную отрасль этой страны. Сумма инвестиций Беларуси в...

      Первый в мире плавучий город возведут к 2020 году
      Технологии

      Первый в мире плавучий город возведут к 2020 году

      В Институте морских поселений расположенном в Сан-Франциско ведется подготовка к строительству и международному юридическому оформлению первого в мире плавучего города, который может появиться уже к 2020-ому году. Идея...

      В Казахстане выявлены миллиардеры
      Разное

      В Казахстане выявлены миллиардеры

      Казахстан. Это не просто удивительная страна, в которой самым причудливым образом переплелось прошлое, настоящее и будущее. Более того, это то государство, в котором живут довольно состоятельные и весьма уважаемые люди. Эти...

      ЗВР Белоруссии сократились за январь на $334,4 млн до 4,7 млрд
      Экономика

      ЗВР Белоруссии сократились за январь на $334,4 млн до 4,7 млрд

      По статистическим данным, предоставленным Нацбанком Беларуси, по данным на 1 февраля нынешнего года золотовалютный резерв нашей страны составляет 4 миллиарда 724,7 миллионов долларов США. Только за январь этого года...

      Внешний госдолг Беларуси в 2014 году вырос на 1,1% до $12,6 млрд
      Экономика

      Внешний госдолг Беларуси в 2014 году вырос на 1,1% до $12,6 млрд

      Госдолг Беларуси к 1 января нынешнего года увеличился до 197,5 триллионов рублей, что на 28,2% больше, нежели было в январе прошлого года. Кроме того, с учётом курсовых разниц он увеличился до 12,6 миллиардов долларов (на...

      Facebook и Instagram возобновили работу после сбоя
      В мире

      Facebook и Instagram возобновили работу после сбоя

      Сегодня, 27 января, утром в работе этих популярных социальных сетей возникли сбои, пользователи не могли зайти в свои аккаунты, не работали некоторые сервисы. Проблемы с доступом к этим ресурсам отмечались в США и...

      Компания Facebook начала борьбу с ложными новостями
      Технологии

      Компания Facebook начала борьбу с ложными новостями

      Международная социальная сеть Facebook приступила к действиям по защите своих пользователей от неправдивой  информации и ошибочных сведениях. Основатели соц. сети рассчитывают, что данное новшество поможет усмирить...

      Внешний госдолг Беларуси вырос на 2,8% до $12,8 млрд
      Экономика

      Внешний госдолг Беларуси вырос на 2,8% до $12,8 млрд

      Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2014 года составил 12,8 миллиардов долларов США, увеличившись с начала 2014 года года на 352,7 миллионов долларов США, или на 2,8% (с учетом курсовых разниц),...

      К 1 января 2015 года на планете будут жить почти 7,3 млрд человек
      В мире

      К 1 января 2015 года на планете будут жить почти 7,3 млрд человек

      По данным немецкого фонда «Население Земли» (Stiftung Weltbevlkerung)  в  2014 году население земли  выросло на 80 миллионов человек, а к 1 января 2015 года на планете будут жить почти 7,3 миллиарда  человек. ...

      Названы самые прибыльные актеры 2014 года
      Культура

      Названы самые прибыльные актеры 2014 года

      Звезда серии фильмов "Голодные игры" актриса Дженнифер Лоуренс возглавила список самых кассовых голливудских актеров, опубликованный в пятницу журналом Forbes. За 2014 год картины с участием 24-летней актрисы собрали в...

      Беларусь выплатила очередной транш в $79,7 млн по кредиту stand by МВФ
      Экономика

      Беларусь выплатила очередной транш в $79,7 млн по кредиту stand by МВФ

      22 декабря Беларусь во исполнение своих обязательств выплатила по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда выплатила очередной штраф в размере 79,9 млн долларов. Предыдущий раз во исполнение своих обязательств 23...

      Белорусы в ноябре купили валюты на 1 млрд долларов
      Экономика

      Белорусы в ноябре купили валюты на 1 млрд долларов

      В прошлом месяце белорусы купили валюты на 993,4 миллиона долларов, а продали – на 668,6 миллиона. Чистая покупка иностранной валюты в ноябре 2014 года, таким образом, составила 324,8 миллиона долларов. В Нацбанке отметили, что в...

      В Быхове сотрудница банка украла у вкладчиков почти 1,5 млрд рублей
      Общество

      В Быхове сотрудница банка украла у вкладчиков почти 1,5 млрд рублей

      В период с июля 2005 года по май 2014 года, 45-летняя жительница Быховского района, работая в должности специалиста по оказанию розничных банковских услуг  одного из банков города и являясь материально ответственным лицом,...

      Беларусь в январе-сентябре сократила импорт электроэнергии на 31,6%
      Экономика

      Беларусь в январе-сентябре сократила импорт электроэнергии на 31,6%

      Республика Беларусь за 9 месяцев 2014 года импортировала 3,7 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет на 31,6% меньше по сравнению с 2013 годом, сообщает Министерстве энергетики Республики Беларусь. Вместе с тем, в...

      Беларусь в 2015 году заплатит 3 млрд. долларов по внешнему долгу
      Экономика

      Беларусь в 2015 году заплатит 3 млрд. долларов по внешнему долгу

      3 декабря 2014 года начальник главного управления бюджетной политики Минфина Республики Беларусь Юрий Селиверстов в ходе заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ...

      Беларусь предлагает Польше участвовать в приватизации собственности
      Экономика

      Беларусь предлагает Польше участвовать в приватизации собственности

      По итогам 2014 года торговый оборот товаров и услуг Республики Беларусь и Республики Польши ожидается на уровне свыше 3 млрд. долларов США, заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый на открытии...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь