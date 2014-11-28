Демократы и республиканцы договорились о бюджете США на 2018 год в размере $1,3 трлн

Демократы и республиканцы в Конгрессе США во время переговоров за закрытыми дверями 19 марта согласовали расходные статьи бюджета на 2018 финансовый год (начался с 1 октября 2017 года) в размере $1,3 трлн. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники среди помощников законодателей.
По их сведениям, официально о достижении договоренностей по бюджету будет объявлено уже сегодня, а голосование пройдет в четверг в Палате представителей Конгресса США. Обе стороны пришли к компромиссу по многим вопросам. Так, республиканцы добились увеличения на 10% оборонного бюджета, а демократы — финансирования модернизации инфраструктуры, борьбы с опиоидным кризисом и широкого круга внутренних программ страны.
Однако демократы отказались поддерживать предложенные американским лидером Дональдом Трампом изменения иммиграционного законодательства. Он был готов заключить сделку с членами Конгресса о временном возобновлении программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), в обмен на финансирование сооружения стены на южной границе США в размере $25 млрд. На это американский лидер написал в Twitter: «Демократы не хотят помочь DACA. Было бы так просто заключить сделку!»
При этом агентство отмечает, что демократы, скорее всего, уступят Трампу и не будут противиться выделению $1,6 млрд на строительство физического барьера, но выступают против значительного увеличения штата сотрудников иммиграционных служб. Они также не одобряют намерение республиканцев ограничить финансирование абортов.
Обе палаты Конгресса США должны утвердить проект бюджета на этот год, чтобы не допустить приостановки работы правительства. Последняя резолюция о его временном финансировании истекает 23 марта.
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