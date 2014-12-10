Хокинг успел окончить свою последнюю научную работу перед смертью

Всемирно известный ученый Стивен Хокинг завершил работу над своей последней статьей за несколько дней до смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Times».
Последняя из работ физика включает в себя точные расчеты, с помощью которых, по мнению ученого, можно экспериментально доказать существование множества параллельных вселенных. Если бы эти расчеты были подтверждены при жизни Стивена Хокинга, он мог бы получить Нобелевскую премию, отмечает «Times».
Последняя статья Хокинга вскоре появится на страницах одного из авторитетных научных журналов.
Знаменитый физик-теоретик не раз номинировался на Нобелевскую премию, однако так и не был ее удостоен. По словам эксперта, профессора Стокгольмского университета Эдварда Мёртселя, эта престижная награда вручается не за прижизненный вклад в науку, а за определенное открытие. До настоящего времени ни одна из гипотез Хокинга не нашла реального научного подтверждения.
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