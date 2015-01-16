Беспилотный автомобиль стал причиной гибели женщины в Аризоне

Автомобиль, двигавшийся в режиме автономного управления, наехал на женщину в городе Темпа, штат Аризона (США). Пешеход скончалась от полученных травм.
По имеющейся информации, пешеход переходила проезжую часть вне установленного места, при этом ведя рядом с собой велосипед. ДТП произошло в ночное время, около полуночи. Погибшая шла параллельно разметке пешеходного перехода.
Компания Uber заявила, что за рулем авто, конечно, находился инженер, но он не успел среагировать на экстренную ситуацию. Все тесты аналогичных автомобилей Uber прекращены на всей территории США и Канады как минимум до окончания расследования инцидента.
Это один из первых случаев гибели пешехода под колесами автомобиля, двигавшегося в режиме автопилота.
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