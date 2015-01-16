polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Беспилотный автомобиль стал причиной гибели женщины в Аризоне

      • Беспилотный автомобиль стал причиной гибели женщины в Аризоне

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 10:25
      (голосов: 1)

       

      Автомобиль, двигавшийся в режиме автономного управления, наехал на женщину в городе Темпа, штат Аризона (США). Пешеход скончалась от полученных травм.

      По имеющейся информации, пешеход переходила проезжую часть вне установленного места, при этом ведя рядом с собой велосипед. ДТП произошло в ночное время, около полуночи. Погибшая шла параллельно разметке пешеходного перехода.

      Компания Uber заявила, что за рулем авто, конечно, находился инженер, но он не успел среагировать на экстренную ситуацию. Все тесты аналогичных автомобилей Uber прекращены на всей территории США и Канады как минимум до окончания расследования инцидента.

      Это один из первых случаев гибели пешехода под колесами автомобиля, двигавшегося в режиме автопилота.

      belta



      Вам также будет интересно

      Новополоцк накрыла волна ДТП
      Происшествия

      Новополоцк накрыла волна ДТП

      В результате ДТП в Новополоцке велосипедист получил травму головы. Известно, что молодой человек на перекрестке влетел в легковой автомобиль. Происшествие случилось в пятницу утром, 16 июня, на одной из улиц в частном секторе...

      Очередная смена погода в Новополоцке принесла с собой новые ДТП
      Происшествия

      Очередная смена погода в Новополоцке принесла с собой новые ДТП

      Трагедия произошла  28 ноября, около 7 утра на трассе "Полоцк - Глубокое". За рулём автомобиля Audi 80 находился 28-летний водитель, который не приняв во внимания дорожные условия не справился с управлением своего дорожного...

      Циклон Gisi принес вместе с собой новые ДТП
      Происшествия

      Циклон Gisi принес вместе с собой новые ДТП

      Снежная метель, плохая видимость на дороге и вырастающие сугробы сыграли свою роковую роль. 2 ноября, по дороге из Новополоцка в Полоцк, за остановкой Чернещино утром лежал перевернутый автомобиль. Также на скоростной дороге в...

      В Новополоцке ДТП, среди пострадавших маленький ребенок
      Происшествия

      В Новополоцке ДТП, среди пострадавших маленький ребенок

      21 октября в Новополоцке произошло очередное дорожного-транспортное происшествие. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что ДТП произошло в районе трамвайного кольца в 12.00. Водитель автомобиля Citroen влетел в припаркованную в...

      Череда кровавых ДТП по Витебской области
      Происшествия

      Череда кровавых ДТП по Витебской области

      Напомним, что 15 октября в центре Новополоцке молодой парень насмерть сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Однако в этот же день произошло ещё два ужасных ДТП. Одно из них произошло около 20:00....

      На дорогах опасно: в Новополоцке снова ДТП со смертельным исходом
      Происшествия

      На дорогах опасно: в Новополоцке снова ДТП со смертельным исходом

      Трагическое происшествие случилось в субботний день, 15 октября, около 20.00. На этот раз местом ДТП стал центр города, улица Молодежная в районе магазина"Орбита". Виновником происшествия оказался молодой новополоцкий...

      В Полоцкой области легковой автомобиль Skoda Fabia вылетела в кювет и перев ...
      Происшествия

      В Полоцкой области легковой автомобиль Skoda Fabia вылетела в кювет и перев ...

      Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с деревней Коллективная, Полоцкого района. По информации работников МЧС, произошло это 26 сентября днём. Легковой автомобиль Skoda Fabia  вылетел в кювет, после чего...

      На территории Полоцкого района Опель протаранил Жигули, водитель ВАЗа погиб
      Происшествия

      На территории Полоцкого района Опель протаранил Жигули, водитель ВАЗа погиб

      На территории Полоцкого района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей. Как выяснилось, во время движения, автомобиль Опель оказался на встречной полосе автомобильного движения и...

      9-летний мальчик оказался под колесами Hyundai прямо на пешеходном переходе
      Происшествия

      9-летний мальчик оказался под колесами Hyundai прямо на пешеходном переходе

      На одном из пешеходных переходов по ул.Калинина,3 в городе Новополоцк, под колесами иномарки оказался девятилетний мальчик. Авария произошла во вторник, 05.04.2016г., около 08:30 утра на территории нерегулируемого пешеходного...

      Пьяный за рулем - трагедия
      Происшествия

      Пьяный за рулем - трагедия

      По сообщению городской Госавтоинспекции, только сначала этого года в Новополоцке сотрудниками ГАИ задержан 191 человек, севший за руль в нетрезвом состоянии. Повторная езда в нетрезвом состоянии зафиксирована в 8 случаях. ...

      Белорусское МВД обнаружило в Новополоцке автомобиль угнанный в российском П ...
      Происшествия

      Белорусское МВД обнаружило в Новополоцке автомобиль угнанный в российском П ...

      В городе Новополоцк благодаря слаженным действиям МВД Беларуси и ФСБ России, совместно с специалистами устанавливающей защитное оборудование компании, был обнаружен ранее украденный в Питере автомобиль. Автомобиль Mazda-6 был...

      В летний период участились ДТП с участием детей и велосипедистов
      Происшествия

      В летний период участились ДТП с участием детей и велосипедистов

      За два дня под колеса автомобиля в Орше попал мальчик, в Полоцком районе под колесами грузовой фуры зафиксирована гибель велосипедиста. 17.06.2015 во второй половине дня, в городе Орша автомобиль Hyundai сбил мальчика. 10 -...

      Заблокированную в автомобиле новополочанку спасли сотрудники МЧС
      Происшествия

      Заблокированную в автомобиле новополочанку спасли сотрудники МЧС

      Сотрудникам МЧС удалось спасти жительницу Новополоцка пострадавшую в серьезной аварии. Женщина находилась в пострадавшем и перевернувшемся в результате ДТП автомобиле. Авто-происшествие произошло в Экиманьском районе...

      В Полоцке произошло столкновение Опеля и автомобиля ГАИ
      Происшествия

      В Полоцке произошло столкновение Опеля и автомобиля ГАИ

      Экипаж Полоцкого ГАИ оказался участником ДТП. Столкновение с автомобилем Opel-Astra произошло в г.Полоцк, во время проезда автомобиля ГАИ к месту ДТП, и в результате сам оказался в аварии. Авто-происшествие случилось в конце...

      В Полоцке на пешеходном переходе автомобиль сбил старушку
      Происшествия

      В Полоцке на пешеходном переходе автомобиль сбил старушку

      В Полоцке 24 апреля 2015 г. произошло ДТП в результате которого пострадала пожилая женщина. Днем 24 апреля на пешеходном переходе по улице Богдановича, неподалеку от «Кургана Славы», рядом с мостом, легковой автомобиль сбил...

      В Полоцке смерть настигла женщину, под колесами поезда
      Происшествия

      В Полоцке смерть настигла женщину, под колесами поезда

      Гибель женщины оказавшейся под колесами поезда, следовавшего по маршруту Крулевщизна-Полоцк, произошла в последних числах февраля 2015г. На сегодняшний день 7 марта, стали известны шокирующие подробности этого смертельного...

      Копия автомобиля будущего презентована в Лас Вегасе
      Авто

      Копия автомобиля будущего презентована в Лас Вегасе

      Точная K.I.T.T. из легендарного кинофильма «Рыцарь дорог» презентована на Ярмарке автомобильных разработок в Лас Вегасе. С 2011 года над технологией автопилота работают более 5 000 инженеров в Калифорнии и Германии. ...

      В Полоцке ДТП со смертельным исходом
      Происшествия

      В Полоцке ДТП со смертельным исходом

      Переходный период из осени в зиму сопряжен довольно сложными погодными условиями: кратковременным световым днём, непогодой, напоминающей о себе дождями, изморосью, туманами, а то и резкими заморозками с гололёдом и первым...

      Вечерняя прогулка с трагическим исходом
      Происшествия

      Вечерняя прогулка с трагическим исходом

      Пока что осень радует если не тёплыми, то солнечными,  погодными деньками. Так и возникает желание выйти из дома, прогуляться  по улицам и паркам, подышать прохладным свежим воздухом, наполненным  запахом...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь