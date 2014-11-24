В Индии 18-летняя девушка погибла из-за взрыва смартфона

В Индии 18-летняя девушка погибла из-за смартфона. Он взорвался, когда хозяйка разговаривала по телефону, не отключив его от подзарядки. Об этом сообщает The Daily Mail.
Трагический инцидент произошел в штате Одиша на востоке Индии. Из-за взрыва телефона девушка получила травмы руки, груди и ноги. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии. В больнице девушка скончалась.
Сейчас проводится проверка для выяснения причин неисправности смартфона, спровоцировавших взрыв.
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в одном из девятиэтажных домов Омска (Российская Федерация). Инцидент произошел на 3-й Молодежной улице. Взрыв выбил окна на...
В УСК по Витебской области сообщили об очередной трагедии, которая произошла в Полоцке, в микрорайоне «Аэродром» вечером 12 марта. Известно, что 12 марта около 18 часов, находясь в Полоцке в квартире знакомого, 17-летняя девушка...
Очередной террористический акт произошел в Пакистане, взрыв прогремел на одном из овощных рынков города Куррам, сообщает pozitciya.com.ua. По предварительной версии следствия, взрывное устройство находилось в одном...
13-летней Юлии Гореловой, ученице нафтановской спортивной школы, удалось подтвердить свои спортивные результаты и стать обладательницей титула мастера спорта по плаванию. В Беларуси спортсменов 2002г.р. удостоившихся такого...
Межрайонный отдел следственного комитета возбудил уголовное дело по отношению к гражданину "К". Как выяснилось, мужчина состоит на учете в центральной районной больнице Верхнедвинска с диагностированной параноидальной...
Покупка смартфона на сайте интернет-магазина Play Market, позволит получить массу удовольствия за небольшие деньги. В наше время жизнь без смартфона уже не представляется и в этом нет ничего удивительного, ведь преимущества...
По сообщению городской Госавтоинспекции, только сначала этого года в Новополоцке сотрудниками ГАИ задержан 191 человек, севший за руль в нетрезвом состоянии. Повторная езда в нетрезвом состоянии зафиксирована в 8 случаях. ...
В Новополоцке произошло ночное ДТП со смертельным исходом в результате которого погибла управлявшая машиной, 20-летняя девушка. Серьезная ночная авто-авария в городе Новополоцк, случилась сегодняшней ночью при съезде с...
Республика Беларусь и Индия в ближайшее время завершат работу над дорожной картой двустороннего взаимодействия. Предполагается, что одобрена она будет в ходе рабочего визита в нашу страну главы Индии Пранаба Мукерджи. ...
Включив газовую плиту, жительница Полоцка получила серьезнейшие ожоги, у пенсионерки обожжено 50% тела. В результате несчастного случая, в одном из домов в г.Полоцк, ранним утром 27.05.2015г. произошел взрыв, вспыхнула...
Сегодня, 26 января, в центре польской столицы произошёл взрыв на первом этаже шестиэтажного дома. Представители городской полиции сообщили, что ранения получили трое жильцов дома и водитель проезжавшего мимо...
Конкретные сроки визитов прорабатываются пока на уровне министерств. Посол Индии в Беларуси Манодж Кумар Бхарти отметил, что помимо визита министра иностранных дел в Индию, планируется также визит министра по коммерции и...
По инициативе сотрудников группы кадров и отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД столицы в райуправлении прошла необычная акция «Крылья надежды». Милиционеры посетили по месту жительства бывшего сотрудника районного...
Приятно смотреть на то, как все меняется. Как развивается человек, технологии, промышленность и т.п. Но, бывают такие случаи, когда разница между тем что было, и тем что стало – просто завораживающая и, кроме слова – «Вау!»,...
У вас скоро бракосочетание? Не знаете чем удивить родных, близких и друзей? В поисках, куда бы съездить отдохнуть в свадебное турне? Турция, Египет, Мальдивы не устраивают? Тогда обращайтесь в туристическое агентство...
Полоцкими пограничниками совместно с сотрудниками Полоцкого ОВДТ ночью 5-го июня предотвращена попытка загрузки 12 коробов сигарет «Квин Супер Слим» 2-мя гражданами Республики Беларусь 1980 и 1991 г.р. в грузовой...
Свадьба – праздник, которого ждет каждая девушка. Это день волшебный, и каждая девушка в этот день хочет быть самой лучшей и неповторимой красавицей. Но перед таким днем очень много хлопотных дней для подготовки такого...
В ГРОЧС города Полоцк поступил сигнал о прогремевшем в торговом ларьке по улице П.Бровки громком взрыве и наличии открытого огня в нем. Прибыв к месту взрыва сотрудники Полоцкого МЧС установили, что в торговом помещении, размер...
8 октября 2012 года на ОАО "Нафтан" погиб инспектор филиала норвежской фирмы "Jotun" (г.Санкт-Петербург) при проведении работ по строительству резервуара общей площадью в 10000 куб.м. Во время проведения работ, по невыясненным...