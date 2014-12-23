Почти 20 тыс. жителей Санта-Барбары будут эвакуированы из-за угрозы бурь и наводнений



На территории округа Санта-Барбара, расположенного в американском штате Калифорния, объявлена эвакуация в связи с приближающимися сильными бурями. Об этом сообщает ТАСС.

Местная служба пожарной охраны предупредила население округа о том, что в ближайшее время ожидаются наводнения. По прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться на территории штата с 20 по 22 марта.

Предполагается, что примерно 17-18 тыс. жителей будут вынуждены временно покинуть свои дома.

Ранее округ сильно пострадал из-за оползней и лесных пожаров.﻿