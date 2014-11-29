Президентские выборы проходят в России

Выборы президента проходят сегодня в России, сообщает БЕЛТА.

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. В их числе действующий президент Владимир Путин, а также представители семи политических партий: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

По данным Центризбиркома России, для голосования в стране открыто около 97 тыс. участков. Кроме того, образовано почти 400 избирательных участков в других государствах для россиян, которые по тем или иным причинам оказались за пределами страны.

В Беларуси для голосования на выборах президента России избирательные участки открыты в 13 городах. Граждане России могут проголосовать в Минске и во всех областных центрах, а также Бобруйске, Борисове, Барановичах, Полоцке, Орше и Островце. Кроме того, голосование проходит в Клецке на территории расквартированной здесь российской воинской части.

Первые результаты голосования, а также данные exit poll будут объявлены в 21 час по московскому времени, после того как закроются избирательные участки в самом западном российском регионе — в Калининградской области. К этому времени уже планируется обработать бюллетени на Дальнем Востоке. А в целом по стране предварительные результаты голосования ЦИК России обнародует утром 19 марта.

Согласно Конституции, президент в России избирается всенародным голосованием, срок его полномочий составляет 6 лет (до 2012 года — 4 года). В соответствии с законом, для победы на выборах зарегистрированному кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если же ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведен второй тур выборов. В нем будут участвовать два кандидата, получившие наилучший результат, а победитель определится простым большинством голосов.

С июня 1991 года высший государственный пост в России занимал Борис Ельцин. 26 марта 2000 года на досрочных выборах президентом стал Владимир Путин. В 2008 году руководителем страны был избран Дмитрий Медведев. В 2012 году президентом России вновь стал Владимир Путин.