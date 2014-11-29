Президентские выборы проходят в России

Выборы президента проходят сегодня в России, сообщает БЕЛТА.
На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. В их числе действующий президент Владимир Путин, а также представители семи политических партий: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
По данным Центризбиркома России, для голосования в стране открыто около 97 тыс. участков. Кроме того, образовано почти 400 избирательных участков в других государствах для россиян, которые по тем или иным причинам оказались за пределами страны.
В Беларуси для голосования на выборах президента России избирательные участки открыты в 13 городах. Граждане России могут проголосовать в Минске и во всех областных центрах, а также Бобруйске, Борисове, Барановичах, Полоцке, Орше и Островце. Кроме того, голосование проходит в Клецке на территории расквартированной здесь российской воинской части.
Первые результаты голосования, а также данные exit poll будут объявлены в 21 час по московскому времени, после того как закроются избирательные участки в самом западном российском регионе — в Калининградской области. К этому времени уже планируется обработать бюллетени на Дальнем Востоке. А в целом по стране предварительные результаты голосования ЦИК России обнародует утром 19 марта.
Согласно Конституции, президент в России избирается всенародным голосованием, срок его полномочий составляет 6 лет (до 2012 года — 4 года). В соответствии с законом, для победы на выборах зарегистрированному кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если же ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведен второй тур выборов. В нем будут участвовать два кандидата, получившие наилучший результат, а победитель определится простым большинством голосов.
С июня 1991 года высший государственный пост в России занимал Борис Ельцин. 26 марта 2000 года на досрочных выборах президентом стал Владимир Путин. В 2008 году руководителем страны был избран Дмитрий Медведев. В 2012 году президентом России вновь стал Владимир Путин.
Александр Суриков Ухудшения белорусско-российских отношений ожидать не стоит, наоборот, странам надо развивать интеграцию. Об этом сегодня заявил журналистам посол Беларуси в России Александр Суриков в российском посольстве, где...
В России сегодня так называемый день тишины перед выборами президента, которые пройдут в воскресенье, 18 марта, сообщает БЕЛТА. ...
Голосование на выборах президента России 18 марта пройдет в 13 городах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Центризбиркоме РФ. В частности, избирательные участки образованы в Минске и во всех областных центрах. В белорусской столице он...
В 2019 году Россия отправит космическую миссию для исследования Марса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова, сообщают информагентства. По словам Владимира Путина, Россия...
Александр Суриков. Фото из архива Результаты президентских выборов в России не повлияют на отношения с Беларусью. Такое мнение 11 марта в эфире телеканала ОНТ высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр...
Владимир Путин. Фото ТАСС Включение в санкционные списки «всех чохом» — признак слабости, а не силы. Как сообщает ТАСС, такое мнение высказал президент России Владимир Путин в фильме «Миропорядок 2018?. «Что произошло?...
Наблюдатели от СНГ отмечают профессионализм избиркомов на президентских выборах в России. Об этом говорится в промежуточном отчете миссии о ходе наблюдения за подготовкой и проведением избирательной кампании, сообщает БЕЛТА. ...
Андрей Костин с 2002 года является президентом-председателем банка ВТБ. Банкир Андрей Костин также возглавляет высшую школу менеджмента Санкт-Петербурга, является членом попечительского совета многих научных и образовательных...
Президент России Владимир Путин заявил, что проведение несогласованных акций в Москве и других городах России против коррупции «использовалось в корыстных целях». Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24». «Мы...
Полотчиной сделан окончательный выбор на голосовании за Президента Беларуси. Итоги голосования 14.10.2015г. были озвучены в ходе заседания Полоцкой районной избиркомиссии на выборах Президента-2015. На заседании было озвучено...
В Полоцке, Новополоцке и по всей Витебской области проходит голосование на Выборах Президента 2015г. 11 октября - день когда нужно прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос на выборах главы государства. Работа...
Установка прозрачных урн для голосования запланирована на всех избирательных участках Витебской области. Всего Витебская область включает в себя работу трех районных комиссий в городе Витебск, одной городской комиссии в...
29 мая 2015 года представители министерств по ЧС Российской Федерации и Украины проводят в белорусской столице переговоры. По словам советника посольства РФ в Беларуси Владимира Марчуков стороны собрались за столом...
В городе Новополоцк начинается подготовка к предстоящим выборам Президента Республики Беларусь. Всего в городе будет работать тридцать пять избирательных комиссий. Девять из них будут сформированы представителями «Нафтана», в...
В понедельник, 26 января, Алексис Ципрас принёс присягу в качестве премьер-министра. Церемония состоялась в Афинах, в президентском дворце. Примечательно, что А. Ципрас принёс гражданскую присягу. В истории страны...
Новым председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь избран бывший премьер-министр Беларуси Михаил Владимирович Мясникович. Ранее занимавший должность председателя Совета Республики...
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом, сообщает пресс-служба российского лидера. В своем поздравлении Путин отметил, что в...
Если бы выборы президента страны в Беларуси были уже сегодня, то за действующего Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко проголосовали бы 40% избирателей. Такие данные были получены в результате национального опроса...
Белорусская партия «Справедливый мир» выступает против выдвижения единого кандидата на Президентские выборы, которые пройдут в Беларуси уже в следующем году. Как отметил лидер партии Сергей Калякин, участие политического...