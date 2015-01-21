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      • Более 30 тыс. мирных жителей вышли 17 марта из Восточной Гуты

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 13:03
      (голосов: 1)

      Фото Reuters

      Более 30 тыс. человек вышли 17 марта из Восточной Гуты (Сирия), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина.

      «К настоящему моменту вышло более 30 тыс. человек, люди продолжают выходить», — сказал он.

      Совет Безопасности 24 февраля принял резолюцию 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии. После этого по инициативе России в Восточной Гуте была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые ее дни коридор обстреливали боевики, насильственно удерживавшие местных жителей. Однако позже ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась, что позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.



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