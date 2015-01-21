Более 30 тыс. мирных жителей вышли 17 марта из Восточной Гуты

Более 30 тыс. человек вышли 17 марта из Восточной Гуты (Сирия), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина.
«К настоящему моменту вышло более 30 тыс. человек, люди продолжают выходить», — сказал он.
Совет Безопасности 24 февраля принял резолюцию 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии. После этого по инициативе России в Восточной Гуте была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые ее дни коридор обстреливали боевики, насильственно удерживавшие местных жителей. Однако позже ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась, что позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.
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