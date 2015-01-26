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      • Взрыв прогремел в омской девятиэтажке, есть пострадавшие

      Раздел: В мире Дата публикации: Вчера, 13:02
      (голосов: 1)

      По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в одном из девятиэтажных домов Омска (Российская Федерация). Инцидент произошел на 3-й Молодежной улице.

       

       

      Взрыв выбил окна на нескольких этажах, помимо этого в здании начался пожар. Квартира, где произошел взрыв, располагается на третьем этаже.

      Из информации, полученной от очевидцев, следует, что инцидент произошел после того, как один из жильцов занес в квартиру автомобильный газовый баллон.

       

       

      У хозяйки помещения ожоги более 50% тела и многочисленные переломы. У одной из женщин диагностирован скачок давления. Еще двум женщинам и хозяину квартиры помощь оказали на месте.

      Как сообщили власти Омска, предварительно расселение потребуется жильцам нескольких квартир на 4-м и 5-м этажах.

      belta



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