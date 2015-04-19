Старейший миноносец 1943 года постройки «ушел на покой»

Фрегат PS-11 Rajah Humabon, построенный в США в 1943 году, наконец-то списан и выведен из состава ВМС Филиппин. Об этом сообщил ряд информагентств.
Это был последний действующий миноносец, заставший сражения Второй Мировой войны. Он находился в составе военно-морских сил США до 1945 года, а затем был передан Японии. В 1976 его передали правительству Филиппин в качестве военной помощи.
Судно передадут в музей ВМС Филиппин в Кавите. Его вывели из состава флота в соответствии с планом модернизации.
Выборы президента проходят сегодня в России, сообщает БЕЛТА. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. В их числе действующий президент Владимир Путин, а также представители семи политических партий: Сергей...
Не менее 18 человек пострадали в результате столкновения поезда со стоящим на путях локомотивом в Словакии. Об этом сообщает ряд информагентств. Три человека госпитализированы с тяжелыми травмами, включая ребенка. К месту...
Дональд Трамп. Фото Reuters Президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими морскими пехотинцами, заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал страны, а также о возможности в будущем создать космические...
Более 20 тыс. жителей итальянского города Фано на Адриатическом побережье страны эвакуированы из-за найденной при строительстве авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщают информагентства. Мэр города Марке Массимо Сери...
Полиция застрелила мужчину во французской столице. По сообщениям информагентств, он был вооружен сигнальным пистолетом. Инцидент зафиксировали в 15-ом округе Парижа. Неустановленный мужчина угрожал компаньону сигнальным...
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По словам Вадима Девятовского, председателя Новополоцкого городского представительства "Белой руси", зампредседателя Плостоянной Комиссии Палаты представителей здравоохранения, физкультуры, семьи и молодежи, на протяжении 2016...
Около двух десятков противотанковых мин сохранившихся со времен Второй мировой войны обнаружены на территории лесного массива неподалеку от города Новополоцк. Противотанковые мины в количестве восемнадцати единиц были обнаружены...
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В Полоцке пройдёт военно-патриотический слет православной молодежи. Мероприятия десятого военно патриотического слета православной молодежи, пройдут с 21 июня по 26 июня. Местом проведения слета станет База Полоцкого...
В Японии (префектура Яманаси) установлен мировой рекорд скорости для поездов на магнитной подушке. Тестовый состав в ходе испытаний на 18-километровом полигоне достиг скорости в 590 км/ч. Стоит отметить, что,...
В марте 2015 года, средняя температура на Земле стала самой высокой с 1880 года, говорится в исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Стоит отметит, что побит рекорд 2010 года, на...
Главный тренер команды «Нафтан», сообщил о полной готовности команды к участию в Чемпионате, По уверению Валерия Стрипейкиса, вверенная ему спортивная команда будет участвовать в Чемпионате при полной боевой готовности. Твердыми...
Название: Лермонтов Год: 1943 Страна: СССР В ролях: Вера Алтайская, Георгий Менглет, Семен Свашенко, А. Раевский, Нина Шатерникова, Николай Комиссаров, Павел Шпрингфельд, Алексей Консовский Режиссер: Альберт Гендельштейн ...
Первую мировую войну в России называли «Великой» или «Второй Отечественной». Свое современное название она получила только после 1939 г. В советское время про нее старались не вспоминать, в школьных...
Продолжаем выходные! Субботняя ночь, субботнее движение, субботняя жара! В "Сфере" происходит небольшая "смена состава"! А именно уходит в отпуск наш текущий DMC, а старый из него вернулся! Вот такая загогулина! Дружеская битва...
Они были обнаружены в апреле текущего года жителем Новополоцка Виктором Шедько на территории Дретуньского полигона возле Хотьковского перекрестка, где в годы Великой Отечественной войны проходили боевые действия. О своей находке...
Страна: Россия Жанр: документальный, военный Время: 76 мин...
Школа это второй дом для наших детей. В школе дети проводят практически целый день. Вначале идут уроки, потом дети идут на факультативы, кружки, различные дополнительные занятия. Младшие детки идут в группу продленного дня, где...