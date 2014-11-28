В Якутске самолет устроил «бомбардировку» золотыми слитками

Местные информагентства сообщили об инциденте, имевшем место неподалеку от Якутска. Из грузового отсека транспортного самолета Ан-12 вывалилось несколько тонн золота.
Воздушное судно принадлежит компании «Нимбус». Во время полета у него сорвало потоком воздуха левую створку грузового отсека. В результате из недр самолета посыпался «дождь» из золотых слитков. Их разбросало по взлетно-посадочной полосе.
Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт. Всего на борту находилось около 9 тонн золота, бриллиантов и платины. Оценочная стоимость груза составляет примерно 40 млн долларов.
Из отсека, по сведениям МВД, выпало около 3,5 тонн драгметаллов, в основном 170 слитков золота. Правоохранители оцепили район ВПП. В районе аэропорта обыскивали водителей и случайных прохожих. Причиной выпадения стало плохое крепление груза.
Добытчики уточнили, что из отсека выпали слитки Доре — сплав золота с серебром. Поскольку весь груз в конечном итоге собрали, речь о выплате страховки не ведется.
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