В Якутске самолет устроил «бомбардировку» золотыми слитками

Местные информагентства сообщили об инциденте, имевшем место неподалеку от Якутска. Из грузового отсека транспортного самолета Ан-12 вывалилось несколько тонн золота.

Воздушное судно принадлежит компании «Нимбус». Во время полета у него сорвало потоком воздуха левую створку грузового отсека. В результате из недр самолета посыпался «дождь» из золотых слитков. Их разбросало по взлетно-посадочной полосе.

Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт. Всего на борту находилось около 9 тонн золота, бриллиантов и платины. Оценочная стоимость груза составляет примерно 40 млн долларов.

Из отсека, по сведениям МВД, выпало около 3,5 тонн драгметаллов, в основном 170 слитков золота. Правоохранители оцепили район ВПП. В районе аэропорта обыскивали водителей и случайных прохожих. Причиной выпадения стало плохое крепление груза.

Добытчики уточнили, что из отсека выпали слитки Доре — сплав золота с серебром. Поскольку весь груз в конечном итоге собрали, речь о выплате страховки не ведется.