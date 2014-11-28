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      • В Якутске самолет устроил «бомбардировку» золотыми слитками

      Раздел: В мире Дата публикации: Сегодня, 09:55
      (голосов: 1)

      Местные информагентства сообщили об инциденте, имевшем место неподалеку от Якутска. Из грузового отсека транспортного самолета Ан-12 вывалилось несколько тонн золота.

      Воздушное судно принадлежит компании «Нимбус». Во время полета у него сорвало потоком воздуха левую створку грузового отсека. В результате из недр самолета посыпался «дождь» из золотых слитков. Их разбросало по взлетно-посадочной полосе.

      Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт. Всего на борту находилось около 9 тонн золота, бриллиантов и платины. Оценочная стоимость груза составляет примерно 40 млн долларов.

       

       

      Из отсека, по сведениям МВД, выпало около 3,5 тонн драгметаллов, в основном 170 слитков золота. Правоохранители оцепили район ВПП. В районе аэропорта обыскивали водителей и случайных прохожих. Причиной выпадения стало плохое крепление груза.

      Добытчики уточнили, что из отсека выпали слитки Доре — сплав золота с серебром. Поскольку весь груз в конечном итоге собрали, речь о выплате страховки не ведется.

      belta



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