В Техасе в городе Крессон на химическом заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщают информагентства.
Сообщается об одном пропашем рабочем, еще один получил тяжелые ранения. Очевидцы говорят о четырех машинах скорой помощи, прибывших на место происшествия.
Эвакуация в пострадавшей зоне пока не проводится.
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