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      • Четыре человека погибли и девять ранены в результате обрушения моста во Флориде

      Раздел: В мире Дата публикации: Сегодня, 09:53
      (голосов: 1)

      Четыре человека погибли и девять ранены в результате обрушения моста во Флориде (США). Такие данные предоставили СМИ власти американского штата.

      Мост находился в стадии строительства. Его планировали возвести в непосредственной близости от кампуса Международного университета Флориды. Под рухнувшей конструкции заметны кузова придавленных автомобилей.

      Пешеходный мост весом 950 т рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды. Под бетонными плитами моста в момент обрушения оказалось не менее восьми автомобилей. По информации начальника пожарного управления округа Майами Дейда Дэйва Дауни, в результате крушения конструкции погибли четыре человека, девять с различными травмами госпитализированы.

      Мост, который должен был связать общежития университета и учебные корпуса, находился в стадии строительства. На его возведение было потрачено $14 млн, конструкция должна была выдержать ураганы пятой категории и прослужить более ста лет.

      belta



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